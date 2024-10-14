В 20 раз вырос сбор урожая сои в Иркутской области

В Иркутской области сбор урожая сои в 2024 году вырос в 20 раз до 400 тонн в сравнении с показателями уборочной кампании прошлого года. «Основная часть урожая - 365 т, собрана на полях крестьянско-фермерского хозяйства в селе Буреть Боханского района. Это первое предприятие в Приангарье, заключившее контракт на производство семян селекционной компании "Сока"», - рассказали в региональном отделении Россельхозбанка (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также увеличилась урожайность сои в этом году на 35% (более 27 центнеров с га). Такой прирост объясняется внедрением технологий органохелатного питания растений.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Иркутской области в 2023 году увеличены посевные площади сои в 2,1 раза к уровню 2022 года, а объемы ее производства - в 2,6 раза.

Александра Стрелкова