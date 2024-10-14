В Екатеринбурге на торги выставят два 90-летних здания на Площади 1-й пятилетки

Двум памятникам архитектуры на Площади первой пятилетки найдут инвесторов с помощью торгов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Финансовый институт развития в жилищной сфере Дом.рф передаст инвесторам жилой дом на ул. Ильича, 2 и здание лаборатории Уралмашзавода (ул. Машиностроителей, 13б). Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году зданиям исполняется 90 лет, весь комплекс Площади первой пятилетки был окончательно построен в 1934 году. В ансамбль также входят гостиница «Мадрид», дом технической учебы, здания Заводоуправления и проходной. Все дома признаны объектами культурного наследия, они выполнены в стиле конструктивизма, совмещенного с неоклассицизмом.

«В год 90-летия Свердловской области специалисты регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия признали достопримечательным местом весь соцгородок Уралмаша и придали ему охранный статус. Теперь в части Орджоникидзевского района, в границах улиц Красных партизан – Кировградская – Машиностроителей – Культуры – проспект Орджоникидзе ограничена современная застройка», — рассказал начальник Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин.

Напомним, осенью прошлого года гостиницу «Мадрид», входящую в ансамбль Площади первой пятилетки, выставили на торги. Здание сдавали в аренду на 49 лет за один рубль в год, арендатор должен был отремонтировать здание. Выиграла аукцион единственная заявившаяся компания — ООО «Гранд-Мадрид».

Анна Капустина