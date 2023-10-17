Объект культурного значения — гостиницу «Мадрид» на Уралмаше планируют реконструировать до 2035 года, следует из стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

О реконструкции гостиницы на Машиностроителей, 4 говорят уже несколько лет. Напомним, этой осенью прошли торги по сдаче здания в аренду на 49 лет за один рубль в год. Согласно данным площадки, где проходили торги, заявилась лишь одна компания — ООО «Гранд-Мадрид», поэтому договор был заключен с ней. Изначально заявлялось, что арендующий гостиницу будет обязан отремонтировать историческое здание.

Согласно сервису Kartoteka.ru, компания «Гранд-Мадрид» зарегистрирована в Москве в мае этого года. В видах деятельности указано, что компания может вести деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Ее бенефициарами являются Вадим Биняминов и Гилал Гуршумов.

Гостиница «Мадрид» находится на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Общая площадь здания составляет 9,2 тыс. кв. м. Оно было построено в 1933 году. Изначально «Мадрид» должен был стать гостиницей для иностранных специалистов, однако потом в здании работало заводское общежитие, которое просуществовало до 1992 года. Объектом владеет Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

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