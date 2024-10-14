Фильм «Руки вверх!» стал лидером кинопроката в России за выходные

Российский фильм «Руки вверх!» режиссера Аскара Узабаева за выходные собрал 225,7 млн руб. Кинолента стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, следует из данных портала kinobusiness.com.

В топ-5 фильмов вошли:

«Руки вверх!»;

франко-бельгийский «Граф Монте-Кристо» (сборы за уикенд — 74,7 млн руб.);

«Ужасающий 3» (США, 67,5 млн руб.);

«Василиса и хранители времени» (44,3 млн руб.);

триллер «Субстанция» (США, 38,2 млн руб.).

Как уточняет kinobusiness, 13 октября суммарная выручка российских кинотеатров стала лучшей с 16 марта, то есть почти за семь месяцев. Было продано 592 тыс. билетов. «Руки вверх!» в дебютный уикенд суммарно заработали 223–228 млн руб., что стало восьмым стартовым результатом среди релизов 2024 года.

Фильм Аскара Узабаева — это экранизированная история одной из самых популярных российских поп-групп. Фабула картины охватывает 30 лет: от первых музыкальных опытов солиста группы Сергея Жукова до концертов на Большой спортивной арене «Лужников».

Подробности — в рецензии «Ъ» «Крыша для звезды».

Лаура Кеффер