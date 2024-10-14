Инвестсовет Татарстана одобрил 9 проектов на сумму более 93,7 млрд рублей

Инвестиционный совет Республики Татарстан одобрил девять инвестиционных проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 93,7 млрд руб.

Самый дорогостоящий инвестиционный объект — проект нового мега-парка «Большая Волга» в Казани за 67 млрд руб. от ООО «Ядран-строй». Проект предполагает комплексное развитие набережной и строительство новых жилых домов, школы, детского сада, марины и другой инфраструктуры в столице республики.

АО «Эссен Продакшн АГ» планирует построить производственно-складской комплекс с общежитием в Тукаевском районе Татарстана более чем за 11,5 млрд руб. Проект включает расширение кондитерского производства и общежития на 300 мест в Нижнесуыксинском сельском поселении. Общая площадь комплекса составит 180 тысяч квадратных метров, будет создано 600 рабочих мест.

В Вахитовском районе Казани ООО «АМ Групп» планирует построить пятизвездочный гостиничный комплекс за 7,1 млрд руб. Отмечается, что проект ориентирован на обеспеченных туристов и деловых путешественников.

ООО «Региональный экологический оператор» планирует создать комплекс по переработке отходов в Лениногорском районе Татарстана почти за 3,6 млрд руб. Проект предполагается построить в Письмянском сельском поселении для переработки материально-сырьевых ресурсов, требующих утилизации.

Также почти за 3,6 млрд руб. «Региональный экологический оператор» планирует создать еще один комплекс по переработке отходов уже в Тукаевском районе Республики, в Князевском сельском поселении.

ООО «ТПК Поволжский Инструмент» планирует организовать производство строительного инструмента в Пестречинском районе Республики Татарстан за 350 миллионов рублей. В ассортимент продукции войдут буры по бетону, сверла по кафелю и стеклу, пистолеты для герметика, лезвия для канцелярских ножей и другие инструменты. Планируемый объем производства составляет 1 млрд руб. в год.

ООО «Фармасинтез-Кама» планирует строительство производственного комплекса в Набережных Челнах для выпуска фармацевтической субстанции гепарина почти за 267,5 млрд руб. Планируемая мощность производства составит 2 тонны в год. Производство разместят на территории опережающего развития «Набережные Челны», с арендой земельного участка без торгов и получением статуса резидента.

В Набережных Челнах также планируют создать детский реабилитационный центр за 245 млн руб. Центр будет предоставлять услуги по реабилитации детей в возрасте до 15 лет, включая помощь детям с физиологическими и психическими отклонениями, ДЦП, заболеваниями нервной системы, состояниями после инсульта и различными травмами.

Также в Набережных Челнах планируют создать завод для производства грузовой прицепной и полуприцепной техники, спецтехники и специальных надстроек за 116 млн руб. Проект предусматривает получение статуса резидента ТОР «Набережные Челны», а сам комплекс имеет проектную мощность в 196 единиц техники в год.

Влас Северин