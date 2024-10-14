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В Астраханской области выяснят, почему через борт «Казанки» выпал мужчина

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту инцидента в акватории реки Большая Черная (ч. 2.1 ст.263 УК РФ) в отношении местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Согласно релизу, днем 13 октября нетрезвый мужчина управлял маломерным судном «Казанка» с лодочным мотором. Судно направлялось вниз по течению акватории реки Большая Черная. В районе поселка Ревин Хутор Камызякского района Астраханской области через борт выпал пассажир 1983 года рождения и пропал. Специалисты приступили к поискам мужчины.

Следователи изучили место происшествия. В рамках следственных действий предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов

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