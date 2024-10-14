Данные будут дружить контейнерами

Российский разработчик систем управления базами данных (СУБД) Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в развитие продуктов компании «Флант» и станет ее миноритарем. «Флант» разрабатывает платформу контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, и продукты двух компаний уже могут использоваться совместно друг с другом. По мнению участников рынка, договоренность поможет Postgres Professional усилить позиции на облачном рынке, а «Фланту» — повысить уровень своих разработок до ожидаемого крупными заказчиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Компании—разработчики корпоративного программного обеспечения (ПО) Postgres Professional и «Флант» сообщили “Ъ”, что заключили договор о стратегическом партнерстве. В рамках договора первая компания, разрабатывающая СУБД Postgres Pro Enterprise, направит 3 млрд руб. на развитие продуктов «Фланта». Речь идет о линейке Deckhouse, в частности, платформе контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform.

Kubernetes — это платформа оркестрации контейнеров, то есть средство единого управления, распределения нагрузки и масштабирования множества изолированных друг от друга приложений. В контейнере могут работать разные приложения, в том числе и СУБД. Kubernetes и PostgreSQL (на ней основывается СУБД Postgres Pro Enterprise) — это проекты с открытым исходным кодом (open source). «Флант» и Postgres Professional исторически работали как поставщики доработок и услуг, связанных с этими проектами.

Выручка ООО «Постгрес Профессиональный» за 2023 год составила 8,19 млрд руб., чистая прибыль превысила 7 млрд руб. Показатели АО «Флант» составили 949 млн и 241 млн руб. соответственно.

В целом российский рынок СУБД в 2023 году оценивался в 36 млрд руб., Postgres Professional занимает на нем наибольшую долю (23%), следует из отчета Центра стратегических разработок.

По условиям соглашения компаний, Postgres Professional получит до 2028 года миноритарную долю во «Фланте».

Текущие акционеры «Фланта» (данные по ним в ЕГРЮЛ не раскрываются) сохранят контроль в компании, а доля Postgres Professional будет определена на основе финансовых результатов «Фланта» в последующие три года, рассказали стороны сделки.

Бизнес-модель обеих компаний построена на том, что основные услуги предоставляются бесплатно, «а дополнительные, например техподдержка, расширенная функциональность и соответствие необходимым сертификациям, платно», говорит руководитель кластера DevSecOps платформы «Сфера» (холдинг Т1) Сергей Смирнов. Друг с другом разработчики таких решений не конкурируют, «заказчики используют их продукты совместно».

Однако основная проблема решений для крупного бизнеса и государственного сегмента — недостаточная зрелость и интегрированность, отмечает гендиректор «Облакотеки» Максим Захаренко.

Он объясняет, что Deckhouse — одна из немногих платформ своего класса, при этом «требующая существенных инвестиций для выхода на ту самую зрелость». Ее интеграция с корпоративными СУБД интересна «не только в финансовом плане, но и прежде всего технологически», отмечает он.

Поддержка разработок «Фланта» может не только усилить позиции Postgres Professional в сфере облачных и контейнерных технологий, но и «быть стратегическим шагом для укрепления партнерских отношений и расширения влияния на рынке open source решений», считает ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. При этом он отмечает, что этот рынок в целом стремится к консолидации.

Юрий Литвиненко