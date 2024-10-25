Пересними это

Кажется — и небезосновательно,— что в кино уже изобретено все, меняются только технические средства и политические векторы. Все цитируют фильмы прошлого, причем не только на уровне сюжетов, но и режиссерских приемов, изобразительных решений, построений мизансцены. Представляем десятку иконических кадров и сцен, которые бесконечно повторяются из фильма в фильм и без которых современное кино невозможно представить.

Текст: Павел Пугачев

распорки на глазах

«Заводной апельсин». Стэнли Кубрик. 1971

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hawk Films Ltd., Warner Bros. Фото: Hawk Films Ltd., Warner Bros.

Говоря про тиражируемые кадры, сложнее всего выбрать из Стэнли Кубрика что-то одно. Что ни фильм, то иконические кадры или хотя бы мемы: черный монолит, пробивающий топором дверь Джек Торренс, симметрично стоящие шеренги новобранцев в казарме. В одном только «Заводном апельсине» найдется с пару десятков кадров, сцен, образов и режиссерских решений, поселившихся в поп-культуре навсегда (пьющий молоко убийца, нарочито ироничное использование классической музыки, взгляды исподлобья на камеру). Но есть один кадр, стоящий совершенно отдельно и стоящий целых фильмографий. Алекса (Малкольм Макдауэлл) принуждают смотреть сцены насилия с широко раскрытыми глазами. Прямое воплощение садистской природы кино как довольно агрессивного по отношению к зрителю медиума: «Только попробуй меня не смотреть». В дальнейшем этот образ усилит Дарио Ардженто в «Опере», добавив к распоркам иглы, чтобы моргание оказалось последним. А в «Пиле» Джеймса Вана под глаз зашьют ключ, который нужно выцарапать,— на это уже можно не смотреть.

match cut со спичкой

«Лоуренс Аравийский». Дэвид Лин. 1962

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Герой Питера О’Тула зажигает спичку, камера к ней приближается — и вдруг мы видим солнце в пустыне. К 1962 году, когда вышел «Лоуренс Аравийский», история кино знала тысячи примеров ассоциативного монтажа на кратчайших, длиной в одну склейку, дистанциях: от Керенского-павлина в «Октябре» Эйзенштейна до заходящего в туннель поезда в финале хичкоковского «К северу через северо-запад». Баловались таким и Фриц Ланг, и Бастер Китон, и Пауэлл с Прессбургером, и весь советский киноавангард. А Дэвид Лин пришел и дал этому приему название. Match — по-английски не только «совпадение», но и «спичка». И показал, как легко, играючи, можно сплетать временные пласты, превращать историю в Историю одной только склейкой. Закономерно, что ближайший по эффекту повтор этого приема получился у Кубрика в «Космической одиссее»: когда брошенная обезьяной кость обернулась космическим кораблем.

выстрел в камеру

«Большое ограбление поезда». Эдвин Портер, 1903

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Diomedia Фото: Diomedia

Первый вестерн в истории кино памятен прежде всего финальным кадром — один из грабителей, глядя прямо в камеру на крупном плане, стреляет в зрителя. Угрожать зрителю оружием через экран — затея достаточно бессмысленная (ну а зачем?) и безопасная (все равно же ничего с экрана не попадет), но всякий раз рефлекторно пугаешься, будь то обязательный выпад агента 007 с пистолетом в открывающих титрах бондианы, веселая пальба героинь Зеллвегер и Зеты-Джонс в «Чикаго» Роба Маршалла, выстрел Алена Делона в «Самурае» Жан-Пьера Мельвиля или прямой оммаж в финале «Славных парней» Мартина Скорсезе. Попадает всегда в точку. Тут не промахнешься.

сцена в душе

«Психо». Альфред Хичкок, 1960

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shamley Productions Фото: Shamley Productions

Эпизод, породивший не просто оммажи, а разветвленную жанровую традицию. Убивали на экране и раньше, но с таким вуайеристским удовольствием, смаком и ужасом — впервые. Иезуитски подойдя к запретам кодекса Хейса (нельзя показывать проникновение ножа в тело — ну хорошо, тогда покажем замах и последствие ранения), Хичкок сделал из жестокого убийства кинематографическое зрелище. По этим кровавым следам прошлись Марио Бава и Дарио Ардженто со своим джалло и другими подвидами итальянского хоррора, Майкл Пауэлл снял умную рефлексию («Подглядывающий»), а американец Гершел Гордон Льюис посчитал, что крови было маловато, и зародил суровейший субжанр сплэттер своим «Кровавым пиром».

взгляд из багажника

«Бешеные псы». Квентин Тарантино, 1991

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dog Eat Dog Productions Inc.; Live Entertainment Фото: Dog Eat Dog Productions Inc.; Live Entertainment

Мистер Блондин зовет Мистера Белого и Мистера Розового показать свой трофей — связанного полицейского в багажнике, глазами которого мы и смотрим на улыбающихся бандитов. Хочется назвать «вид из багажника» единственной настоящей придумкой Квентина Тарантино, но, увы, даже и эта режиссерская фишка, с годами ставшая считаться авторской подписью, многократно использовалась и до него. Аналогичные кадры были у Энтони Манна, Джона Хьюза, Джорджа Миллера, но ассоциируются именно с Тарантино. Историческая несправедливость? Нисколько. Это самая что ни на есть справедливость. Из странного и технически неудобного (попробуйте сами повторить с профессиональной кинокамерой: в багажник никто из вас не поместится) ракурса Тарантино добился странного эффекта одновременного возвеличивания героев и насмешливого к ним отношения. И кто бы ни обращался к этому приему позже — от сериала «Во все тяжкие» до незабываемой открывающей сцены «Самого лучшего фильма», где багажник заменен на унитаз,— все равно получается оммаж Тарантино.

руки из темноты

«Умирающий лебедь». Евгений Бауэр, 1916

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JSC «A. Khanzhonkov and K» Фото: JSC «A. Khanzhonkov and K»

Один из первых хорроров в истории отечественного кино сегодня, может, уже и не пугает, но впечатляет кое-чем другим — декадентской эстетикой, просвечивающейся в каждом кадре этого шедевра Серебряного века. Самое в нем сверкающее — сцена кошмарного сна главной героини, балерины Гизеллы, сыгранной примой Большого театра Верой Каралли. В конце видения к ней из темноты тянутся руки невидимых статистов. Благодаря усилиям великого оператора Бориса Завелева и темной ткани создается впечатление, что руки то ли налетают из воздуха, то ли выходят из стен. Этот фильм вполне мог видеть Жан Кокто, перенявший эстафету в своей картине «Красавица и чудовище»: там руки уже выходили из стен, практически как в культовом кадре «Отвращения» Романа Полански, уж точно видевшего хотя бы Кокто. Руки эти дотянулись аж до Джорджа Ромеро — только там, в его «Дне живых мертвецов», все происходило уже при свете дня. Тьма рассеялась, а они все тянутся.

красный флаг

«Броненосец "Потемкин"». Сергей Эйзенштейн, 1925

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мосфильм Фото: Мосфильм

Выдающийся киновед Олег Альбертович Ковалов любит выбивать почву из-под ног абитуриентов вопросом: «Где в "Броненосце «Потемкин»" появляется красный флаг?» Тем, кто ответит «в финале», несдобровать. Шутки шутками, а образ живет настолько отдельно от фильма, что словно бы все было затеяно ради флага. На самом деле флаг краснеет на 43-й минуте, и есть в эйзенштейновском шедевре вещи важнее и сильнее (и шедевром его делает именно то, насколько важна тут каждая частность и как гармонично они сшиты друг с другом) этой раскрашенной тряпки, но сам прием с внезапным появлением цвета в монохромной палитре (и наоборот: «отключение» цвета в цветном фильме, как в «Солярисе») будоражит кинематографистов по сей день. Вспомните хотя бы «Бойцовую рыбку» Копполы и недавнюю «Чуму» Дмитрия Давыдова.

летящие на камеру газеты

«Гражданин Кейн». Орсон Уэллс, 1941

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mercury Productions, RKO Radio Pictures Inc. Фото: Mercury Productions, RKO Radio Pictures Inc. Следующая фотография 1 / 2 Фото: Mercury Productions, RKO Radio Pictures Inc. Фото: Mercury Productions, RKO Radio Pictures Inc.

Пожалуй, при разговоре о дебютном шедевре Орсона Уэллса конкретно эти кадры — последнее, что придет в голову. А как же стеклянный шар? Предсмертный проход Чарльза Фостера Кейна по замку? Санки Rosebud? Нижние ракурсы? Но вот этот простой прием — представление (или скорее представление о всеобщем представлении) героя посредством череды броских газетных заголовков, летящих на камеру в монтажной нарезке, вошло в киноязык настолько плотно, что даже не верится, будто это кто-то придумал и первым применил. Не факт, что первопроходцем тут был конкретный Уэллс, но именно в его фильме-размышлении о природе медиа и том, из чего складываются наши представления о незнакомом человеке, такой простой ход стал базовым приемом, поселившимся везде — от «Крестного отца» до «Человека-паука» и «Рататуя».

лицо под стробоскопом

«Ад». Анри-Жорж Клузо, 1964

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henri-Georges Clouzot Фото: Henri-Georges Clouzot

Мелодрама о разрушительной силе ревности замышлялась автором «Дьяволиц» и «Платы за страх» не просто личным магнум опусом, но новым словом в кино: сверхзадачей автора было сделать камеру глазами героя-ревнивца и передать все его эмоции доступными и недоступными кино средствами. Фильм так и остался незавершенным (годы спустя его сценарий экранизирует Клод Шаброль), но тестовые кадры с беснующейся на крупных планах Роми Шнайдер, освещенной изменчивым цветным светом стробоскопа, облетят весь мир и будут вдохновлять поколения начинающих фотографов и операторов, учащихся цветописи по лицу, клипмейкеров (из недавнего — прелестный клип «Kompromat» с Аделью Энель) и режиссеров-визионеров в диапазоне от Гаспара Ноэ до Эдгара Райта, отправившего Клузо валентинку в лице Ани Тейлор-Джой в «Прошлой ночью в Сохо».

пальба в храме

«Наемный убийца». Джон Ву, 1989

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Film Workshop Ltd., Magnum Films Фото: Film Workshop Ltd., Magnum Films

Гипсовая статуя Девы Марии разлетается на осколки, летят белые голуби, а главные герои величайшей мужской (и предельно гетеросексуальной!) мелодрамы в истории кино отстреливаются от судьбы. Сложно в это поверить, но перестрелки в стенах храма не всегда (а точнее — никогда) не были в числе базовых тропов боевиков, равно как и драматичные рапиды, изощренная экшен-хореография и тяжеловесная христианская образность. Первый «Наемный убийца», как и другие боевики Джона Ву и иных гениев гонконгской новой волны (Цуй Харк, Ринго Лам, Юань Хэпин) изменили стиль, эстетику и настроение целого пласта мирового кино. Но именно после этого фильма плачут и стреляют в храмах все и повсюду: от Арнольда Шварценеггера («Конец света») до Киану Ривза («Джон Уик») и Джейсона Стейтема («Неудержимые-2»). Пуля и Библия друг другу не мешают.

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