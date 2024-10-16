Трехмерное измерение

Huawei представила раскладушку Mate XT — первый в мире смартфон, который может складываться втрое благодаря двум шарнирным механизмам. В Китае на уникальное устройство поступили миллионы предзаказов, но пока выпуск запланирован лишь очень ограниченным тиражом. В России же Mate XT и вовсе официально не был представлен, однако все равно привлек к себе повышенное внимание. «Ъ-Review» разбирался, чем интересна первая «трикладушка» от Huawei, что о необычной новинке говорят эксперты и какое будущее ждет складные смартфоны.

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Фото: Huawei Huawei Mate XT

Фото: Huawei

Китайская премьера

Официальные продажи Huawei Mate XT начались в Китае 20 сентября — цены на смартфоны начинаются от 20 тыс. юаней (272 тыс. руб.) за версию с 256 GB памяти. Версия с 512 GB памяти обойдется в 22 тыс. юаней (299 тыс. руб.), а за версию с 1 TB памяти придется заплатить 24 тыс. юаней (327 тыс. руб.).

Диагональ основного OLED-дисплея Huawei Mate XT в раскрытом виде — 10,2 дюйма при разрешении 3K и соотношении сторон 16:11. Частота обновления экрана — 90 Гц. В сложенном состоянии новинку от Huawei можно использовать как обычный смартфон с диагональю экрана 6,4 дюйма и толщиной 11 мм. Для сравнения, толщина iPhone 16 Pro Max составляет 8,3 мм.

В разложенном виде толщина Mate XT составляет всего 3,6 мм. Вес устройства — 298 г (у iPhone 16 Pro Max — 227 г). Сканер отпечатка пальца у «трикладушки» от Huawei находится на боковой панели. Основная камера смартфона может похвастаться тремя сенсорами: 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем и телевиком на 12 Мп с 5,5-кратным оптическим зумом.

Есть у Mate XT и фронтальная камера на 8 Мп. Процессор смартфона — 12-ядерный Kirin 9010 5G, довольно сильно отстающий от флагманов не только 2024-го, но и 2023 года. Тем не менее он обеспечивает достаточно плавную работу любых приложений и интерфейса. Оперативная память Mate XT — 16 GB, емкость аккумулятора — 5600 мА·ч с возможностью быстрой зарядки на 66 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.

Смартфон доступен в красном и черном цветах, при этом рамка и блок камер выполнены в золотом цвете, а задняя панель покрыта экокожей. Mate XT можно дополнить такими аксессуарами, как чехол и беспроводная клавиатура — последняя складывается пополам, поэтому ее легко можно убрать в сумочку или карман. А еще справа от кнопок на клавиатуре производитель предусмотрел маленький тачпад.

Редкий вид

На Huawei Mate XT были миллионные предзаказы, однако объем производства смартфонов в Китае весьма невелик — всего 20 тыс. штук, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По мнению эксперта, Mate XT можно было бы продать тиражом 50–60 тыс. экземпляров, поэтому не исключено, что дополнительную партию смартфонов Huawei все-таки выпустит. «Сегодня в Китае Mate XT — это редкая модель, которую перепродают примерно за $10 тыс. за экземпляр»,— отмечает Эльдар Муртазин.

Эксперт дополняет, что в России Mate XT официально не представлен — его продавали лишь на сером рынке, причем за большие деньги. Сейчас в стране всего около 20 таких смартфонов, оценивает он. Директор практики «Машиностроение и технологии» консалтинговой компании Strategy Partners Роман Тиняев оценивает стоимость Mate XT с 256 GB памяти на российском рынке в 300 тыс. руб., а топовой модели с 1 TB памяти — примерно в 350 тыс. руб. На Avito, как убедился «Ъ-Review», предзаказы на Huawei Mate XT принимаются при средней цене 450 тыс. руб.

Технологии сложения

Компания Huawei стала первым в мире серийным производителем «трикладушки», однако прототипы таких устройств последние три-четыре года на выставках представляли разные компании, в том числе китайские TCL Corporation и Tecno Mobile. Последняя представила свою «трикладушку» в 2024 году.

Впрочем, как отмечает Эльдар Муртазин, основной форм-фактор складных смартфонов — это fold, представленный компанией Samsung в 2019 году. В разработку таких экранов специалисты Samsung инвестировали предыдущие десять лет — и стали пионерами этого направления, которое продолжают активно развивать. Сегодня Samsung, по оценке господина Муртазина, контролирует порядка 90% всего мирового рынка смартфонов с гибкими экранами. Оставшиеся 10% приходятся на другие компании, включая Huawei.

«Складные смартфоны сразу стали популярными среди техноэнтузиастов, хотя у этих устройств был ряд технических проблем с долговечностью складных дисплеев и механизмов складывания. Однако разработчики быстро учли недостатки и к 2024 году значительно улучшили свои модели»,— говорит независимый эксперт в области IT и техноблогер Илья Фофанов.

По разным оценкам, отмечает эксперт, в 2024 году продажи складных смартфонов в мире выросли более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. При этом, как отмечают в пресс-службе МТС, высокий интерес к складным смартфонам фиксируется и в России. С января по август 2024 года в стране было продано 54 тыс. таких устройств на сумму 5,5 млрд руб., что больше, чем годом ранее, на 11% в штуках и на 6% в деньгах. А средняя цена складного смартфона снизилась на 4% — до 102 436 руб.

Нишевой продукт

Главным фактором роста продаж складных смартфонов в МТС называют расширение их ассортимента, в первую очередь за счет китайских брендов. Например, сейчас в России насчитывается уже более 30 таких моделей. Также смартфоны с гибким экраном становятся все более технологичными и доступными. «К 2025 году рынок складных устройств достигнет объема более 30 млн проданных единиц. Благодаря развитию технологий стоимость производства гибких экранов снизится, что, в свою очередь, отразится на ценах для конечного потребителя. При этом мы увидим еще больше инновационных решений в этом сегменте»,— прогнозирует Илья Фофанов.

С тем, что рынок складных смартфонов растет, согласен и Роман Тиняев: по мнению эксперта, с развитием технологий, уменьшением веса, толщины и стоимости вполне можно ожидать дальнейшего проникновения таких устройств на рынок. При этом расширение линеек складных смартфонов будет в первую очередь происходить за счет китайских компаний, отмечает Эльдар Муртазин. В то же время, по его словам, в настоящее время такие устройства относятся к премиальному сегменту, их доля на рынке очень невелика (по всей видимости, меньше 1% даже в своем сегменте), а потому говорить о том, что они его захватят, нельзя. «Причина проста: складные смартфоны — это достаточно дорогие устройства, которые покупатели еще не распробовали до конца»,— заключает эксперт.

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Павел Тихонов