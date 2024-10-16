Дни рождения
Сегодня день рождения празднует президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина
Светлана Володина
Фото: ФПА РФ
Ее поздравляет народная артистка РФ, народная артистка Абхазии Хибла Герзмава:
— Светлана Игоревна, нас связывают годы сердечной дружбы и глубокой человеческой симпатии. Для меня ты одна из тех женщин, которые вдохновляют своей внутренней силой, волей, решительностью и вместе с тем — мягкостью и исходящим от тебя теплом. Родная моя Светочка, я всем сердцем желаю тебе крепкого здоровья, преданных и любящих людей, друзей и соратников. Пусть судьба одаряет тебя счастливыми и радостными событиями. С огромной любовью и уважением, твоя Хибла Герзмава.