Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня день рождения празднует президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина

Светлана Володина

Светлана Володина

Фото: ФПА РФ

Светлана Володина

Фото: ФПА РФ

Ее поздравляет народная артистка РФ, народная артистка Абхазии Хибла Герзмава:

— Светлана Игоревна, нас связывают годы сердечной дружбы и глубокой человеческой симпатии. Для меня ты одна из тех женщин, которые вдохновляют своей внутренней силой, волей, решительностью и вместе с тем — мягкостью и исходящим от тебя теплом. Родная моя Светочка, я всем сердцем желаю тебе крепкого здоровья, преданных и любящих людей, друзей и соратников. Пусть судьба одаряет тебя счастливыми и радостными событиями. С огромной любовью и уважением, твоя Хибла Герзмава.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...