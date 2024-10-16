Сегодня день рождения празднует президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина

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Фото: ФПА РФ Светлана Володина

Фото: ФПА РФ

Ее поздравляет народная артистка РФ, народная артистка Абхазии Хибла Герзмава:

— Светлана Игоревна, нас связывают годы сердечной дружбы и глубокой человеческой симпатии. Для меня ты одна из тех женщин, которые вдохновляют своей внутренней силой, волей, решительностью и вместе с тем — мягкостью и исходящим от тебя теплом. Родная моя Светочка, я всем сердцем желаю тебе крепкого здоровья, преданных и любящих людей, друзей и соратников. Пусть судьба одаряет тебя счастливыми и радостными событиями. С огромной любовью и уважением, твоя Хибла Герзмава.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»