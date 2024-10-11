«Ручки задних дверей замаскированы, и пятидверная машина выглядит как трехдверка»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как выглядит увеличенная версия Renault Duster румынской марки Dacia и чем она выгодно отличается от предшественника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dacia Фото: Dacia

Было время, когда словосочетание «Duster дизель» не только обозначало комплектацию популярного в стране внедорожника, но и употреблялось как мем. В интернет-дискуссиях на тему автомобилей, когда обсуждалась та или иная модель (неважно какой марки) обязательно нашелся бы кто-то, написавший «а все равно дизельный Duster лучше». И основания на то были. Если не брать во внимание такой критерий оценки, как престиж, то по соотношению цены и качества c Renault Duster было сложно конкурировать. Экономичный дизельный мотор, вместительный кузов, полный привод — в 2012 году все эти удовольствия стоили меньше 700 тыс. руб.

Duster последнего поколения идет уже мимо нас. На днях состоялась премьера, которая касалась бы нашего рынка еще больше, если бы компания Renault его не покинула. Румынская марка Dacia представила модель Bigster. Название вас не обманывает — это Duster, только большой, длиннее обычного на 23 см. Модный силуэт, ручки задних дверей замаскированы так, что выглядит пятидверная машина как трехдверка. Экономичность теперь обеспечивает не дизель, а гибридная силовая установка, позволяющая часть пути двигаться только на электричестве. Впрочем, есть разные версии, в том числе и битопливные. Полный привод тоже предусмотрен, но пока только на «мягкой» гибридной модификации, развивающей 130 л. с.

В 2021 году планировалось, что Dacia Bigster будет делить модульную платформу с Lada Niva третьего поколения. Ее дебют планировался тоже на 2024 год, но после ухода альянса Renault-Nissan из России проект свернули. Так что теперь под маркой Lada нас ждет несколько иной внедорожник. Перспективный кроссовер Lada впервые будет представлен в июне следующего года в рамках Петербургского международного экономического форума. А на конвейер эта модель, построенная на платформе Lada Vesta, должна встать в начале 2026 года. Тогда и посмотрим, появятся ли у нас на сей счет новые мемы.