Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосбиржа вышла из списка акционеров Казахстанской фондовой биржи

Казахстанская фондовая биржа (KASE) прекратила сотрудничество с Мосбиржей (MOEX: MOEX). Московская торговая площадка также вышла из состава акционеров KASE, где владела 13,1% акций.

О выходе Мосбиржи из списка акционеров говорится в пресс-релизе на сайте KASE (.pdf). Теперь у Казахстанской фондовой биржи 97 акционеров, основным остается Национальный банк Казахстана (47%).

KASE также прекратила взаимоотношения с Мосбиржей, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничеством от 2018 года. В пресс-релизе указано, что представитель Мосбиржи Владимир Крекотень досрочно вышел из совета директоров KASE.

В июне США и Великобритания ввели санкции в отношении Мосбиржи. KASE после этого сообщила о планах провести переговоры с торговой площадкой о выкупе своих акций или их продаже.

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...