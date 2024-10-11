Мосбиржа вышла из списка акционеров Казахстанской фондовой биржи

Казахстанская фондовая биржа (KASE) прекратила сотрудничество с Мосбиржей (MOEX: MOEX). Московская торговая площадка также вышла из состава акционеров KASE, где владела 13,1% акций.

О выходе Мосбиржи из списка акционеров говорится в пресс-релизе на сайте KASE (.pdf). Теперь у Казахстанской фондовой биржи 97 акционеров, основным остается Национальный банк Казахстана (47%).

KASE также прекратила взаимоотношения с Мосбиржей, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничеством от 2018 года. В пресс-релизе указано, что представитель Мосбиржи Владимир Крекотень досрочно вышел из совета директоров KASE.

В июне США и Великобритания ввели санкции в отношении Мосбиржи. KASE после этого сообщила о планах провести переговоры с торговой площадкой о выкупе своих акций или их продаже.

Петр Бузлаев