Женские дебюты и мужские травмы

В Геленджике завершился второй фестиваль актуального российского кино «Маяк». Лучшим фильмом жюри выбрало «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева, лучшим дебютом — «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой. Приз за лучшую режиссерскую работу достался Александру Ханту с его картиной «Джекпот». Итоги фестиваля комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Владимира Мункуева (на фото) и Максима Арбугаева лето кончилось геленджикским гран-при

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Для Владимира Мункуева (на фото) и Максима Арбугаева лето кончилось геленджикским гран-при

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Первый «Маяк», проходивший в прошлом году, делал ставку на долгожданные работы авторов известных или начинающих, но уже обративших на себя внимание: среди одиннадцати конкурсных фильмов было всего три дебюта. В этом году «похудевший» конкурс состоял из дебютов уже на две трети — шесть из девяти картин. Кроме того, на фестивале впервые прошел отдельный конкурс короткого метра, тоже собранный из проб пера молодых кинематографистов — надо отдать должное отборщику Андрею Щиголеву, в большинстве случаев крепких и уверенных. Возможно, все это — та самая искомая «новая волна российского кино», о которой, по словам программного директора фестиваля Стаса Тыркина, говорил киновед Наум Клейман, посмотрев лучший дебют «Маяка»-2023 — «Королевство» Татьяны Рахмановой.

Именно в короткометражной программе, как сказал член оценивающего ее жюри режиссер Михаил Местецкий, отыскалось моральное беспокойство, дефицит которого сейчас испытывает российское кино, не вполне определившееся, как реагировать на сложное время, в котором мы живем. Авторы этих лент действительно не побоялись выбрать острые и болезненные темы: войну, тюрьму и метафорическую чуму. Лучшим фильмом в этом конкурсе стал «Хребет» выпускницы Московской школы кино Кристины Пановой — бьющая под дых зарисовка из жизни тюремного врача. Особого упоминания жюри удостоился «Клок» Лианы Сукиасян — маленькая грустная история женщины и коровы, незаметных жертв патриархального уклада.

Основной же конкурс обозреватель “Ъ” Евгения Милова, которая вела церемонию закрытия, охарактеризовала словами «много женских дебютов и фильмов о мужских травмах». Призы жюри полного метра распределило между ними, постаравшись никого не обидеть, хотя это, конечно, невозможно в принципе.

Две награды получила «Агния» Павлы Стратулат: она сама — за лучший сценарий и актриса Евгения Громова — за лучшую женскую роль. Еще две — «На этой земле» Ренаты Джало: жюри оценило черно-белое изображение, отдав приз за лучшую операторскую работу Екатерине Смолиной, а саму картину отметив особым упоминанием. Зрелая и тонкая работа Заки Абдрахмановой, открывшая конкурсные показы, но не забывшаяся и не потерявшаяся на фоне всех последующих, была названа лучшим дебютом, хотя вполне заслуживала и Гран-при.

Однако главный приз, как и приз за режиссуру, достался как раз «фильмам о мужских травмах», составившим в конкурсе пару, объединенную тематически, но резко отличную стилистически. «Кончится лето» Мункуева и Арбугаева и «Джекпот» Ханта — это две вариации совершенно коэновского «идиотского сюжета» о человеке, решившем урвать у жизни простой и легкий куш, но вдребезги проигрывающем азартную игру с судьбой.

Эту фабулу, продвигающуюся вперед благодаря тому, что почти все персонажи ведут себя максимально тупо, Хант подает в самом подходящем ей формате черной комедии — лихо, ярко, весело. Но при этом с эмпатией к своему непутевому герою, почти нищему повару фастфуда Игорю (Максим Стоянов получил заслуженную награду за лучшую мужскую роль), на которого чудом вывалилась из банкомата огромная сумма, запустив цепь событий одновременно невероятных и очень узнаваемо житейских. А финал картины и вовсе удивляет неожиданной нежностью.

Якутские соавторы же пытаются выкрутить криминальный триллер про двух братьев: бывшего зека Кешу (Юрий Борисов), превращающегося по ходу действия в настоящего психопата, и хорошего мальчика Тиму (Макар Хлебников), втянутого старшим в кровавый замес — до вершин античной трагедии. В результате и жанровый сюжет, как в какой-то момент его герои, заезжает в тупик, толком не зная, как оттуда выбраться, и трагедия получается неубедительная. Но в кадре и за кадром звучит Цой, надо всем происходящим витает тень Алексея Балабанова, властвующего над умами и душами молодых кинематографистов не хуже Тарковского, Борисов и Хлебников сохраняют органичность в самых нелепых обстоятельствах — и готов фаворит фестивальной, а дальше, вероятно, и самой широкой публики. Волна-то новая, но выносит она на берег российского кино знакомые до боли артефакты почти тридцатилетней давности, с которыми хорошо бы уже попрощаться.