Российский рынок акций и нефть

Текущий год не стал исключением для волатильного нефтяного рынка. Сильная динамика начала года сменилась коррекцией на фоне риска замедления роста крупнейших экономик мира, чтобы затем снова смениться на восходящий тренд на фоне эскалации геополитических рисков. Какие еще риски могут ожидать инвесторов в ближайшее время?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cтарший аналитик УК ТРИНФИКО Алина Караваева

Cтарший аналитик УК ТРИНФИКО Алина Караваева



В начале года мы наблюдали сильный прирост котировок: больше чем на 15% выросла цена эталонного сорта нефти Brent, преодолев рубеж в $90 за баррель. Это поддержало решение ОПЕК+, принятое в июне этого года, о постепенном наращивании объемов добычи с третьего квартала. Однако тренд развернулся: в последние месяцы котировки начали резкое снижение и уходили вплоть до $70. Важным фактором коррекции котировок стали опасения трейдеров о замедлении крупнейшей экономики—потребителя сырья, Китая, и активного наращивания запасов в США. Падение нефти до своего 14-месячного минимума привело к тому, что планируемое решение о снижении объемов добычи нефти в октябре—ноябре странами ОПЕК+ было решено отложить еще на два месяца, до декабря.

Увидим ли мы Brent по $100 или по $60 в следующем году, зависит не только от рыночного баланса спроса и предложения, но и от сохраняющихся геополитических рисков. Недавний скачок цены нефти вызван рисками возможного удара Израиля по нефтяным запасам Ирана и ответного удара Ирана по газовым месторождениям и НПЗ Израиля. Это спровоцировало максимальный недельный прирост цены Brent за последние два года. Ближний Восток — это почти треть производства нефти в мире. Иран каждый день добывает 3,3 млн баррелей в последние месяцы, что ставит страну на третье место по объему добычи среди стран ОПЕК. По оценкам аналитиков Citigroup, удар Израиля по Ирану может лишить рынок 1,5 млн баррелей в сутки. При небольшой по масштабам атаке — 300–450 тыс. баррелей. По оценкам Goldman Sachs, негативный исход событий может стать драйвером роста котировок до более чем $90 за баррель.

В конце сентября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия выдержит любое снижение цен на нефть, зависимость экономики страны от углеводородов снижается. Так, если раньше доходы бюджета составляли более 50% от продажи на экспорт энергетических ресурсов, то сейчас они составляют менее 30%, на уровне минимума за последние 15 лет. Фактором снижения доли нефтегазовых доходов стало как снижение объема поступлений (на фоне более низкой цены марки Urals и природного газа), так и опережающий рост ненефтегазовых доходов бюджета. В будущем мы ожидаем, что уровень нефтегазовых доходов восстановится. Текущая версия бюджета на 2024 год исходит из базовой цены на нефть в $60 за баррель, что, на наш взгляд, является достаточно консервативным и вполне достижимым прогнозом, поэтому мы ожидаем увидеть устойчивость российской экономики к текущей волатильности на мировых товарно-сырьевых рынках.

С позиции инвестора, который рассматривает акции нефтяных компаний для своего портфеля, есть несколько факторов, которые стоит учитывать. Во-первых, ключевым фактором являются котировки на товарно-сырьевых рынках, которые напрямую влияют на финансовые результаты нефтяных компаний. Во-вторых, положительный эффект на компании-экспортеров оказывает умеренное ослабление рубля последних недель. Наконец, важным фактором инвестиционной привлекательности для сектора является дивидендная доходность эмитента. Нефтегазовые компании исторически заработали репутацию индустрии с высокими выплатами акционерам, доходность зачастую превышает 10%.

Нашим фаворитом с этой точки зрения является ЛУКОЙЛ. Компания показывает сильные финансовые результаты и способна выплатить рекордные дивиденды за 2024 год. Решение по первому полугодию обычно принимается в конце октября. Не менее актуален вопрос обратного выкупа акций, о желании проведения которого компания говорила ранее. При условии одобрения процедуры правительством ЛУКОЙЛ может за половину стоимости выкупить 25% акций у инвесторов из недружественных стран. С точки зрения инвестора обратный выкуп несет в себе такой же экономический смысл, как и выплата дивидендов.

Среди фаворитов мы выделяем и «Транснефть». В конце года ожидается ежегодная индексация тарифов. Публикация новых тарифов может положительно сказаться на котировках компании. Покупка ее акций может позволить зафиксировать двузначную дивидендную доходность.

Рисками сектора остаются возможность повышения налогов и/или сокращение топливного демпфера, а также рост логистических расходов. Планируемое снижение объемов добычи в рамках компенсации за перепроизводство в первом полугодии может негативно отразиться на финансовых результатах нефтяных компаний.

Последние события в мире поддерживают котировки «черного золота». В числе положительных факторов, которые уже отразились на котировках и могут оказать влияние на них в дальнейшем, можно выделить принимаемые меры экономической поддержки Китая, укрепление экономики США и снижение ключевых ставок. При этом свою роль могут сыграть предстоящие выборы в США, события на Ближнем Востоке, а также согласованность действий ОПЕК+ и решения картеля по сокращению или наращиванию добычи нефти.

Алина Караваева, старший аналитик УК ТРИНФИКО