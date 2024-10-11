Россияне накололись на аналоги

Спрос на аналоги «Оземпика» вырос в четыре раза. Как подсчитали в агентстве DSM Group, за восемь месяцев россияне купили более 800 тыс. упаковок с действующим веществом семаглутид. Год назад показатель едва превышал 200 тыс. В деньгах, впрочем, продажи выросли не так значительно: с 2 млрд руб. выручка увеличилась до 5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Что известно об аналогах популярного датского препарата? Остатки оригинального «Оземпика» в московских аптеках стоят больше 16 тыс. руб. Российские «Семавик» или «Квинсента» доступны по цене в 5 тыс. руб. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк говорит, что разницы нет: «Такие лекарства применяются не только по назначению. Они приобрели широкую известность в России, есть рекомендации по их применению для снижения массы тела. И именно с этим я связываю их обширное применение. При этом две трети продаж приходится на "Герофарм", треть — на "Промомед". Эти соотношения периодически меняются, соответственно, здесь нужно смотреть по итогам года. Когда генерические препараты выходят на рынок, их стоимость зачастую может даже составлять минус 20-30% от цены оригинала. Это связано с тем, что в нее не закладываются все исследовательские, маркетинговые и прочие издержки, которые понесла компания, создающая оригинальное лекарство».

«Оземпик» получил распространение в 2023 году, в его использовании признавались, например, миллиардер Илон Маск и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Спрос на препарат был настолько велик, что датская крона начала укрепляться, это позволило местному Центробанку снизить ключевую ставку. На фоне высокого спроса рынок заполонили подделки. Как сообщал Bloomberg, в 2023-м десятки людей по всему миру были госпитализированы из-за фальшивого «Оземпика». Официально его создатели не поставляют препарат в Россию с марта прошлого года. И хотя российские аналоги зарегистрированы Минздравом и получили принудительные лицензии, их применение все еще несет в себе риски, считает врач-токсиколог Алексей Водовозов:

«Если мы смотрим именно с точки зрения болезни, тогда подключаем медикаментозную терапию, в том числе семаглутид. При этом приходится соглашаться на побочные эффекты, которые хорошо известны и описаны. Их довольно много, и я бы не сказал, что они приятные. Семаглутид применяется только под наблюдением врача. Поэтому говорить, что это легонький препарат и можно просто сделать укол и постройнеть, просто безрассудство.

Второй момент касается самостоятельных покупок: в этом случае потребители отбирают его у пациентов. Это огромная проблема во всем мире. Как только все эти инфлюенсеры и селебрити начали себе его колоть и рассказывать об этом в соцсетях, он моментально пропал. Таким образом возник довольно большой черный рынок, причем появилось и огромное число подделок. При этом побочные эффекты от их употребления были связаны исключительно с тем, что это были невероятно грязные препараты.

Что же касается оригинального семаглутида либо его дженериков, то это уже не так важно, потому что мы смотрим на клинический эффект. Если, например, они в нашей стране выпускаются, то в обязательном порядке проходят клиническую апробацию и должны действовать точно так же, как и оригинал».

Несмотря на коммерческий успех российских аналогов, выйти на зарубежный рынок производители не смогут, отмечают собеседники “Ъ FM”. Оригинальный препарат от Novo Nordisk защищен патентом, а отечественные «Герофарм» и «Промомед» производят дженерики без согласия владельца.

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Анжела Гаплевская