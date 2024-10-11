Временные трибуны на «Екатеринбург Арене» планируют убрать в 2025 году

Правительство Свердловской области планирует заняться демонтажем временных трибун на стадионе «Екатеринбург Арена» в 2025 году. По данным «Сигнал Урал», сейчас региональные власти ждут ответа от Москвы — заявка на федеральное софинансирование была отправлена летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Проектная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы: общая стоимость работ составит 877,36 млн руб., из них из госбюджета должны выделить 833,49 млн руб., из областного — 43,87 млн руб. После демонтажа временных конструкций вместимость зрителей снизится до 23 тыс. мест, а образовавшиеся проемы «зашьют» медиаэкранами. Завершить работы должны за один год.

Временные трибуны планировали разобрать в 2021 году и передать их стадионам в восьми муниципалитетах — стоимость выполнения проектно-изыскательных работ на 2020 год составляла 38,8 млн руб., демонтажем должно было заняться ООО «Гипрогорпроект». На их месте планировались установка проекционных экранов и ветрозащитного экрана, утепление подтрибунных зон чаши стадиона, монтаж козырьков безопасности на секторе «A» в зонах прохода футболистов и VIP зрителей, переоснащение медиа-трибуны в места для зрителей (2,3 тыс. мест), а также должен был появиться музей спорта.

Стадион «Екатеринбург Арена» был реконструирован к ЧМ-2018. На работы было потрачено 12,2 млрд руб. Вместимость стадиона была увеличена с 27 тыс. мест до 35 тыс. (включая временные трибуны), площадь — с 10,7 га до 11 га. В 2019 году экс-премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона в собственность Свердловской области.

Ирина Пичурина