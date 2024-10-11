«На уступки идти нужно всем»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне заявил, что вторая конференция по мирному разрешению конфликта пройдет уже в ноябре, однако конкретную дату он назвать не может. Ранее сообщалось, что если встреча и состоится, то не раньше конца декабря. Между тем политик обещает в ближайшее время раскрыть подробности своего «плана победы». При этом вопрос прекращения огня он обсуждать не намерен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что и Киев, и Москва находятся под давлением со стороны своих партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский совершает турне по Старому Свету. Не удается пока провести совместный «Рамштайн» с американским лидером Джозефом Байденом, но ничего не поделаешь — на США «напал» ураган. Тем не менее президент Украины встретился с лидерами Франции и Великобритании, на очереди Германия и переговоры с канцлером Олафом Шольцем. Перед этим Владимир Александрович побывал в «жемчужине» Хорватии — городе Дубровник, где выступил на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».

Ничего прямо революционного там не произошло, разве что президент Сербии Александр Вучич в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Участники мероприятия приняли итоговую декларацию из 18 пунктов в поддержку территориальной целостности Украины и с осуждением России, которую политик подписал. Но потом стал оправдываться, дескать, да, подписал, но настоял на своих формулировках. Но, как бы то ни было, Сербия оказалась в числе государств, поддерживающих страну.

Зеленский же, в свою очередь, озвучил первый пункт своего «плана мира» — ему нужна определенность относительно дальнейшего членства в НАТО. Информация не то чтобы прямо вот официальная, но близкая к истине.

Однако остальные пункты можно и не раскрывать, потому что и так все понятно: Киеву нужны железобетонные гарантии сохранения суверенитета с ориентацией на Запад.

Если партнеры их предоставят, тогда теоретически можно вступить в переговоры с Российской Федерацией о прекращении огня и дальнейшей судьбе потерянных территорий или не потерянных, тут уж как получится. Союзники отвечают, что целиком и полностью «за»: и в НАТО, и в ЕС, куда угодно страну примут. Но только не сейчас. Причем есть такие лидеры, как, скажем Виктор Орбан и Роберт Фицо, которые против, по крайней мере, просто так, за спасибо они свое согласие не дадут.

Как здесь найти компромисс, пока непонятно. Все вышеуказанное совершенно не устраивает Москву. Ну какое НАТО, какой ЕС? Украине предлагается одуматься и вернуться в братскую семью народов бывшего СССР, как давеча говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Но ситуация такова, что на уступки нужно идти всем, в том числе и Киеву, и Москве. К этому призывает не только Запад, но и Глобальный Юг, который, к слову, так же, как и братская Сербия, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, пусть и не в тех границах, в которых хотелось бы. Но главное заключается в том, что суверенное государство свободно в своем выборе идти куда оно хочет, хоть на Восток, хоть на Запад, хоть в Антарктиду. Так что есть надежда, она всегда есть. Нужно лишь сделать определенные усилия над собой.

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