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Коммерсантъ FM
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«На уступки идти нужно всем»

Дмитрий Дризе — о сути мирного плана Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне заявил, что вторая конференция по мирному разрешению конфликта пройдет уже в ноябре, однако конкретную дату он назвать не может. Ранее сообщалось, что если встреча и состоится, то не раньше конца декабря. Между тем политик обещает в ближайшее время раскрыть подробности своего «плана победы». При этом вопрос прекращения огня он обсуждать не намерен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что и Киев, и Москва находятся под давлением со стороны своих партнеров.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский совершает турне по Старому Свету. Не удается пока провести совместный «Рамштайн» с американским лидером Джозефом Байденом, но ничего не поделаешь — на США «напал» ураган. Тем не менее президент Украины встретился с лидерами Франции и Великобритании, на очереди Германия и переговоры с канцлером Олафом Шольцем. Перед этим Владимир Александрович побывал в «жемчужине» Хорватии — городе Дубровник, где выступил на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».

Как «Милтон» сорвал «Рамштайн»

Ничего прямо революционного там не произошло, разве что президент Сербии Александр Вучич в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Участники мероприятия приняли итоговую декларацию из 18 пунктов в поддержку территориальной целостности Украины и с осуждением России, которую политик подписал. Но потом стал оправдываться, дескать, да, подписал, но настоял на своих формулировках. Но, как бы то ни было, Сербия оказалась в числе государств, поддерживающих страну.

Зеленский же, в свою очередь, озвучил первый пункт своего «плана мира» — ему нужна определенность относительно дальнейшего членства в НАТО. Информация не то чтобы прямо вот официальная, но близкая к истине.

Однако остальные пункты можно и не раскрывать, потому что и так все понятно: Киеву нужны железобетонные гарантии сохранения суверенитета с ориентацией на Запад.

Если партнеры их предоставят, тогда теоретически можно вступить в переговоры с Российской Федерацией о прекращении огня и дальнейшей судьбе потерянных территорий или не потерянных, тут уж как получится. Союзники отвечают, что целиком и полностью «за»: и в НАТО, и в ЕС, куда угодно страну примут. Но только не сейчас. Причем есть такие лидеры, как, скажем Виктор Орбан и Роберт Фицо, которые против, по крайней мере, просто так, за спасибо они свое согласие не дадут.

Зарубежные СМИ: Готов ли Киев к уступкам для завершения конфликта?

Как здесь найти компромисс, пока непонятно. Все вышеуказанное совершенно не устраивает Москву. Ну какое НАТО, какой ЕС? Украине предлагается одуматься и вернуться в братскую семью народов бывшего СССР, как давеча говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Но ситуация такова, что на уступки нужно идти всем, в том числе и Киеву, и Москве. К этому призывает не только Запад, но и Глобальный Юг, который, к слову, так же, как и братская Сербия, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, пусть и не в тех границах, в которых хотелось бы. Но главное заключается в том, что суверенное государство свободно в своем выборе идти куда оно хочет, хоть на Восток, хоть на Запад, хоть в Антарктиду. Так что есть надежда, она всегда есть. Нужно лишь сделать определенные усилия над собой.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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