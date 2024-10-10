«Ничего не поделаешь, бывает»

Рамазан Кадыров жестко высказался в адрес сенатора Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Глава Чечни обвинил их в том числе и в попытке организовать покушение на себя. В случае если они не докажут обратное, руководитель субъекта федерации обещал объявить кровную месть. Эти заявления Кадыров сделал, комментируя корпоративный конфликт в компании Wildberries. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет серьезных последствий случившегося.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров провел совещание с командирами и начальниками силового блока Чеченской Республики. Обсуждались вопросы обеспечения общественной безопасности, в том числе и по работе с так называемой проблемной молодежью. Коснулся глава субъекта федерации и недавнего конфликта вокруг Wildberries. Рамзан Ахматович, в частности, заявил, что депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор от Дагестана Сулейман Керимов заказали его убийство. Если они не докажут обратного, то он официально объявит им кровную месть.

Они же, по мнению чеченского лидера, виновны в стрельбе, которая недавно имела место в самом центре Москвы, в Романовом переулке, а теперь пытаются раздуть межнациональный конфликт. Все это было сказано на чеченском языке. В официальном Telegram-канале Кадырова (на русском языке) приводятся более мягкие формулировки. Хотя и они, скажем так, говорят о серьезном недовольстве главы субъекта Российской Федерации. Однако с переводом, как мы видим, трудностей не возникло.

Для начала все-таки нужно в двух словах напомнить историю вопроса. В компании Wildberries идет непростой процесс объединения с другой бизнес-структурой. И все это сопровождается весьма драматичным конфликтом: теперь уже бывший муж основной владелицы актива Татьяны Ким Владислав Бакальчук посчитал себя ущемленным, мол, его лишили доли. Он пытался и пытается найти правду, посещал по этому поводу Кадырова, просил у него поддержки и получил ее.

Интересы Татьяны, как считают источники разных СМИ, поддерживает крупный бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, а также депутаты Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев и все того же Дагестана Ризван Курбанов. Рамзан Кадыров дал понять, что они ведут себя неправильно и за это придется ответить. Правда, как мы видим, им предоставлен шанс доказать обратное, исправиться. Первый вывод, который можно сделать: бизнес-конфликт до сих пор не урегулирован.

Какая-либо реакция федерального центра относительно ярких высказываний Рамзана Ахматовича пока что отсутствует.

Иной скажет, мол, неужели представители разных ветвей федеральной власти могут вот так между собой выяснять отношения? Между тем в официальном сообщении руководителя республики упор делается на то, что Кадыров предостерег тех, кто пытается разжечь межнациональный конфликт, не называя фамилий. Так кто же против? Все правильно ведь сказал. С этим не поспоришь. А кровная месть — это образно, кавказский колорит, чтобы усилить восприятие.

Можно, конечно, задаться очередным вопросом относительно правовой поддержки отношений хозяйствующих субъектов в Российской Федерации в 21 веке. Чтобы в судах вопросы решать, а не посредством, так сказать, силового и прочего давления, без объявления кровной мести. Ну, ничего уж не поделаешь, бывает. Везде случается, время, сами видите, какое. Так что успокойтесь товарищи, не переживайте, все будет хорошо.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".