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Коммерсантъ FM
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Бюджет с плюсом

Накопленный профицит зафиксирован впервые почти за два года

По итогам девяти месяцев федеральный бюджет исполнен с символическим, но все же профицитом — 0,1%, или 169 млрд руб., сообщил Минфин. Как следует из имеющихся данных, накопленное превышение доходов над расходами зафиксировано впервые с ноября 2022 года. Впрочем, профицит бюджета будет временным — на оставшиеся до конца года месяцы Минфин закладывает существенный рост расходов, из-за которого в целом 2024 год будет закрыт почти с таким же немалым дефицитом, как и 2023-й, в размере 3,3 трлн руб., или 1,7% ВВП.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Доходы января—сентября 2024 года составили 26,3 трлн руб., расходы — 26,1 трлн руб., профицит — 169 млрд руб., или символические 0,1%. Отметим, что, хотя накопленный с начала года профицит, судя по статистическим рядам Минфина, сложился впервые с ноября 2022 года, его появление вполне укладывается в логику исполнения бюджета-2024: отдельно взятый месячный профицит в этом году фиксируется уже в пятый раз. Кроме сентября он был в марте, мае, июне и августе, соответственно, остальные четыре месяца этого года были дефицитными.

Сентябрьский месячный профицит в размере 0,5 трлн руб. сложился из-за стабильно высоких доходов при одновременном сохранении расходов на относительно невысоком уровне. В сентябре, как следует из сопоставления данных за девять и восемь месяцев (месячных цифр Минфин давно не приводит), доходы составили 3,26 трлн руб. после 3,3 трлн руб. в августе, 2,65 трлн руб. в июле и 2,8 трлн руб. в июне. Расходы в сентябре были равны 2,76 трлн руб. после 2,5 трлн руб. в августе, 3,1 трлн руб. в июле и 3 трлн руб. в июне.

Прирост доходов в целом за девять месяцев относительно такого периода прошлого года выглядит весьма существенным — плюс 33%.

Прибавили обе составляющие доходной части. Ненефтегазовых доходов собрано 18 трлн руб. (плюс 27% к такому же периоду прошлого года). Нефтегазовые сборы на подорожавшей за год нефти выросли на 49%, до 8,3 трлн руб. (подробнее см. “Ъ” от 4 октября).

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Расходная часть федерального бюджета по итогам девяти месяцев 2024 года составила 26,1 трлн руб., что выше уровня сопоставимого периода 2023 года на 23%, то есть пока темпы прироста поступлений опережают темпы наращивания трат. Однако, как следует из свежих оценок Минфина, в последнем квартале 2024 года ситуация изменится и небольшой промежуточный профицит по итогам всего года обернется достаточно заметным дефицитом.

Пока закон о действующем бюджете предусматривает дефицит в размере 1,1% ВВП, или 2,1 трлн руб., но в материалах к внесенному в Госдуму финансовому плану на следующую трехлетку фигурирует уже новый показатель — 3,3 трлн руб., или 1,7% ВВП. Это почти столько же, сколько было и в прошлом году, то есть сделать бюджет-2024 более сбалансированным Минфин, несмотря на полученный сейчас промежуточный профицит, не рассчитывает.

Доходы бюджета в 2025 году будут расти быстрее расходов

Ранее ведомство уже обрисовало сценарий расширения дефицита в последние месяцы этого года (см. “Ъ” от 3 октября). Напомним, правительство намерено воспользоваться правом на увеличение расходов на 1,5 трлн руб.— дополнительные траты будут профинансированы за счет накопленных бюджетных остатков без привлечения заимствований и средств Фонда национального благосостояния (на закрытие дефицита в целом деньги фонда, впрочем, будут потрачены — в размере 1,3 трлн руб.).

Рост трат на 1,5 трлн руб. правительство объяснило необходимостью «выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году на приоритетные цели, определенные президентом РФ».

Отметим, что увеличение и без того сильно выросших в этом году расходов (в итоге оно может составить плюс 18% к уровню 2023 года, до 39,4 трлн с 33,4 трлн руб.) может стать дополнительным проинфляционным фактором и добавить аргументов для нового повышения ключевой ставки Центробанком на предстоящем 25 октября заседании его совета директоров. Из оценок Минфина следует, что октябре—декабре будет потрачено 13,3 трлн руб., притом что в первые три квартала бюджетные расходы в среднем составляли 8,7 трлн руб. Впрочем, активное освоение бюджетных средств в конце года является традиционным. В декабре расходы всегда заметно выше среднемесячных — это связано с ударной оплатой контрактов бюджетополучателями, с опережающими социальными выплатами, межбюджетными трансфертами и обслуживанием государственного долга.

Вадим Вислогузов

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