Нефтегазовые доходы демонстрируют стабильность

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре составили 772 млрд руб. и, как и в предыдущие месяцы (кроме января), превзошли базовый уровень. Он, напомним, определяется из цены отсечения нефти Urals в $60 за баррель — на сентябрь «база» была определена Минфином в размере 682 млрд руб. Как следует из данных ведомства, относительно сентября 2023 года поступления выросли на 4%. К предыдущему месяцу, к августу 2024-го, нефтегазовые доходы остались практически на прежнем уровне (минус 1%).

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Сборы главного нефтегазового налога — НДПИ на нефть снизились относительно августа на 3% и составили 1,017 трлн руб. (общие нефтегазовые доходы меньше сборов отдельно взятого НДПИ, потому что итоговая сумма уменьшается на необходимые для сдерживания роста цен на бензин возвратные перечисления нефтяникам из бюджета). Такие выплаты компаниям по топливному демпферу снизились с августовских 163 млрд до 146 млрд руб., расходы на субсидию нефтепереработчикам — со 150 млрд до 142 млрд руб.

Отметим, что ожидаемый в этом году размер нефтегазовых доходов уже несколько раз пересматривался. Изначально по закону о бюджете они должны были составить 11,5 трлн руб. После летней правки его параметров ожидания были снижены до 11 трлн руб. Сейчас, как следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту бюджета уже на следующую трехлетку, прогнозируемый объем нефтегазовых доходов 2024 года установлен на уровне 11,3 трлн руб.

Поскольку в октябре Минфин вновь ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов, вчера он также объявил о покупке юаней и золота в резервы по бюджетному правилу. По сообщению ведомства, на такие операции с 7 октября по 6 ноября будет направлено 71,8 млрд руб. (по 3,1 млрд руб. ежедневно). Впрочем, с учетом ранее объявленных Банком России продаж для зеркалирования расходов из Фонда национального благосостояния на сумму 8,4 млрд руб. в день в итоге регулятор в этот период будет не покупать, а по-прежнему продавать валюту на рынке — в объеме 5,3 млрд руб. в день. Это заметно больше, чем было в предыдущем месяце (в период с 6 сентября по 4 октября) — 0,2 млрд руб. в день, что на фоне дефицита юаней могло повлиять на курс рубля в сторону его снижения.

Вадим Вислогузов