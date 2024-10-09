В России за неделю подешевели овощи из «борщевого набора»

С 1 по 7 октября недельная инфляция в России составила 0,14% после 0,19% неделей ранее. В годовом выражении темпы роста цен замедлились до 8,52% против 8,57% на 30 сентября, следует из оценки Минэкономики.

В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,14%. По данным Росстата, подорожали масло сливочное (+1,6%) и молоко (+1%), при этом снизилась стоимость плодоовощной продукции (–1,2%). В частности, подешевели овощи из «борщевого набора»: морковь (–2,6%), белокочанная капуста (–2,5%), столовая свекла (–1,8%), репчатый лук (–1,6%), картофель (-1,2%).

Инфляция в сегменте непродовольственных товаров зафиксирована на уровне 0,15%. Цены на легковые автомобили иностранных марок увеличилась на 0,6%. Стоимость бензина и дизельного топлива прибавила 0,1%.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг инфляция замедлилась до 0,13% с 0,45% на прошлой неделе на фоне снижения цен на услуги санаториев (–0,87%). При этом тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России выросли на 0,9%, городском автобусе — на 0,6%.

Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономики, к концу 2024 года инфляция составит 7,3%, а по итогам 2025-го замедлится до 4,5%. Ведомство ожидает, что целевой уровень в 4% будет достигнут в 2026 году. Базовый сценарий Банка России предполагает, что к концу текущего года инфляция составит 6,5–7%, а в 2025-м снизится до 4–4,5%. 13 сентября совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ставка ключевая не для всех».

Лусине Баласян