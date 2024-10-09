В домах не нашли ценности

Инженер-строитель из Кирова Вера Кислицына провела экспертизу 12 зданий-памятников архитектуры в историческом центре Уфы. Госпожа Кислицына посчитала необоснованным решение включить здания на улице Гоголя и Коммунистической улице, находящиеся в «неудовлетворительном состоянии», в единый госреестр объектов культурного наследия. Опрошенные «Ъ-Уфа» эксперты не согласны с выводами госпожи Кислицыной и полагают, что они позволят снести здания для последующей застройки освободившихся участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Результаты экспертизы об отсутствии исторической ценности зданий вынесены на общественное обсуждение

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Результаты экспертизы об отсутствии исторической ценности зданий вынесены на общественное обсуждение

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

На сайте Башкультнаследия опубликованы отрицательные экспертизы на 12 зданий-памятников архитектуры, расположенных в историческом центре Уфы. Их автором является инженер-строитель из Кирова Вера Кислицына. Она посчитала необоснованным включение зданий, являющихся выявленными объектами культурного наследия, в единый госреестр.

Госпожа Кислицына проводила экспертизу с июня 2023 года по октябрь этого года. Заказчиком трех из них стала местная предпринимательница Маргарита Кайгулова: ее заинтересовала ценность домов №48 и 48/1, известных как Усадьба Кобяковых, №50 (Усадьба А.М. Визгалова) и №52 (Усадьба Симонова) на улице Гоголя.

Результаты экспертизы вынесены на общественные обсуждения, которые продлятся до 18 октября. По их итогам, если Башкультнаследие согласится с выводами эксперта, оно должно будет опубликовать проект приказа об исключении выявленных памятников из реестра.

По словам заместителя начальника Башкультнаследия Айнура Муслюмова, результаты экспертизы рассматриваются на их соответствие закону «Об объектах культурного наследия народов РФ».

Маргарита Кайгулова, согласно открытым источникам, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в январе 2022 года в Башкирии. Она специализируется в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования и управления проектами строительства.

Как следует из документов, исследуемые дома представляют собой одноэтажные деревянные здания XIX века. В разные годы они принадлежали семье заместителя Общего присутствия Казенной палаты по дополнительному промысловому налогу Петра Симонова, семье старообрядцев Кобяковых и мещанину Визгалову. Здания, как установила экспертиза, находятся в неудовлетворительном состоянии. Дом №48/1 был сильно поврежден из-за пожара, случившегося в 2018 году, а общий процент износа двух других строений составляет около 80%. Согласно экспертизе, к настоящему моменту у двух домов утрачены надворные хозяйственные постройки, ограждения палисадников и ворота.

В исследовании Вера Кислицына назвала три строения «рядовым примером „обывательской“ застройки Уфы» того времени, которые «ничем не выделялись среди общей массы других домов». По мнению автора экспертизы, владельцы усадеб «не оставили сколько-нибудь заметного следа в истории не только Башкортостана, но и города Уфы».

Заказчиком семи других экспертиз стало кировское ООО «Научно-проектная компания „Рисейв“», учредителем которого является Светлана Решетникова. Компания специализируется на деятельности в области архитектуры. В 2023 году ее убыток составил 8,8 млн руб. при выручке 1,4 млн руб.

Компанию заинтересовала историческая ценность зданий №22 и 22/1 на улице Гоголя (Городская усадьба Гурылева), а также дома №96 (Дом Шутовых), №143 (Дом-завод Максимова), №160 и 160/1 (Усадьба Разумовых), №162 (Дом Ерофеевых) и №172 (Дом Палатина) на Коммунистической улице. Согласно экспертизе, в этих домах, построенных в XIX–XX веках, нет исторической ценности. Так, о бывшей усадьбе мещанина Николая Гурылева эксперт заявила, что «в целом объект не обладает признаками художественно-эстетической ценности». «Уникальных исторических конструкций» Вера Кислицына не обнаружила и в бывшем доме мещанки Фионии Шутовой (горел в 2013 году), а о здании бывшего владельца дрожжевого завода Максимова автор экспертиз сообщила, что оно имеет «большое количество аналогов», как и бывший дом Палатина. Общий износ этих зданий, указано в акте, составляет 56–66%.

Найти контакты Веры Кислицыной вчера не удалось.

Директор ООО «Научно-проектная компания „Рисейв“» Светлана Решетникова, не вдаваясь в детали, сообщила, что экспертизы были инициированы компанией «по заказу третьей стороны».

Председатель Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член СПЧ при главе Башкирии Эльза Маулимшина назвала «вопиющей» попытку одновременного исключения 12 зданий из перечня выявленных объектов культурного наследия. «Тем более что заказчиком экспертиз является компания „Рисейв“ под руководством Светланы Решетниковой, ранее работавшей в структурном подразделении Башкультнаследия»,— отметила госпожа Маулимшина.

По ее словам, в ближайшее время Башкультнаследие должно вынести результаты экспертизы на общественное обсуждение. После чего, если не будет отрицательных отзывов, здания, скорее всего, исключат из реестра, что позволит в будущем их снести без нарушения закона.

«Цель у этих экспертиз одна — уничтожить усадьбу Гурылева. Соседи в виде арбитражного суда РБ давно подбираются к этому уникальному памятнику деревянного зодчества, поскольку имеют в планах получить землю под ним для своей парковки»,— отметила координатор «Архзащиты Уфы» Кристина Абрамичева.

Венера Хисамова