Мир, который вместе видел нас

На Первом канале вышел сериал «Противостояние», новая экранизация романа Юлиана Семенова о полковнике Костенко и страшном убийце Кротове. Смотреть ее необязательно — но она служит хорошим поводом вспомнить о том, какое кино снимали по Семенову раньше.

Текст: Василий Степанов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен

Магадан, поздняя весна 1979 года. Во время прогулки с интересной журналисткой по имени Кира изобретатель с металлоискателем обнаруживает в лесу то, чего совсем не ожидал обнаружить: подозрительно аккуратно порубленное на фрагменты тело без головы, но с загадочной татуировкой «ДСК». Местные органы дают телеграмму в Москву, и к далекому месту преступления выезжает печальный полковник Костенко (Владимир Вдовиченков). Следователю-трудоголику не позавидуешь: его брак трещит по швам, в милицейском тире никак не получается выбить больше шести, не радует и новый помощник по фамилии Тадава, вроде грузин, но на грузина не похож. Преодолевая экзистенциальный кризис и налаживая плодотворные рабочие отношения с новым подчиненным, полковник устанавливает имя убитого и выходит на след хладнокровного убийцы Кротова (Алексей Гуськов), который оказывается коварным предателем, совершающим свои дела еще со времен войны. Когда-то Кротова завербовали немцы, и с тех пор нет злодею покоя.

Эту историю, хоть и в несколько иной аранжировке, многие, конечно, уже слышали. В большинстве своем в исполнении замечательного ленинградского режиссера Семена Арановича, снявшего в середине восьмидесятых на «Ленфильме» великолепный многосерийный фильм «Противостояние» по одноименному произведению Юлиана Семенова. Там Костенко, героя для Юлиана Семенова не менее знакового, чем полковник Исаев, играл Олег Басилашвили. Интересный был образ, любопытно трансформирующий кондовое амплуа советского милиционера. А в загнанного зверя Кротова неожиданно перевоплощался Андрей Болтнев, к тому времени уже сыгравший в германовском шедевре «Мой друг Иван Лапшин». Да что Басилашвили и Болтнев! В экранизации Арановича куда ни ткни — актерский шедевр. Весь фильм — вереница блистательных эпизодов: Бехтерев, Садальский, Нигматуллин, Головин, Филиппенко, Котэ Махарадзе и многие-многие другие. Особую оторопь при пересмотре вызывало появление на экране сестры Ольги Берггольц Марии, которая исполняла роль школьной учительницы, смакующей звериный характер разыскиваемого преступника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Следующая фотография 1 / 11 Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен Фото: Первый канал, Лунапарк, ПМ Продакшен

Новое «Противостояние», которое продюсеры (первый титр — «автор идеи: Константин Эрнст» — указывает, что это прежде всего продюсерский проект) позиционируют именно как более точную экранизацию романа, никак не связанную с предыдущим фильмом, увы, не может похвастаться подобным кастингом, как и каким-то особым вниманием к деталям. Наоборот, сериал как будто даже бравирует отсутствием сцепления с реальностью, своей гладкой, медовой картинкой (ну да, поздний застой — утопический край, мир советского полдня), литым детективным сюжетом, по которому катишься как по рельсам. Так что, кажется, главная задача — не раскрыть тайну преступника (почему он творит свои злодеяния, что им движет и какие секреты скрывает его прошлое), а помочь симпатичному работнику милиции, крепкому профессионалу и честному человеку, пережить жизненный кризис. Фабула Юлиана Семенова (со всеми тщательно сохраненными особенностями его стилистически не особенно цепляющей прозы; сценарий написан дебютантом Алексеем Мельниковым, соавтором которого стал опытный сериальный продюсер Николай Попов; режиссером выступил постановщик «Глухарей» Тимур Алпатов), а сюжет соцреалистический — борьба лучшего с хорошим, которая разворачивается на территории нескольких советских республик и души идеального советского человека, которого с известной неуверенностью играет Владимир Вдовиченков.

Интенция понятная, но есть проблема, на которую не получается закрыть глаза: невозможно не вспоминать о версии Семена Арановича, запущенной в производство при Андропове и вышедшей на телеэкраны накануне перестройки. «Все напоминает о тебе, а ты нигде», как поется в песне, открывающей новый опус. А за кадром «остался мир, который вместе видел нас». У Арановича получился не просто фильм, беременный тьмой и охотно изучавший потайные ходы советской истории, социальные и антропологические изъяны советского мира, но и блестяще сделанное с чисто формальной точки зрения кино. Продуманное в каждой детали, сумевшее преодолеть известную косность и производственную перегруженность романа-первоисточника. Начинавший когда-то как документалист, а до того служивший в морской авиации, Аранович умел не только работать с хроникой и обладал не только феноменальными режиссерскими навыками (многое, конечно, ему дало сотрудничество с Алексеем Германом), но и колоссальным житейским опытом. Он видел людей, знал людей и умел им удивляться. И потому, скажем, в его «Противостоянии» так много безусловных сцен-шедевров: карточный фокус ценой в десять рублей для наивного сыщика, постовой с поразительной памятью и талантом читать слова задом наперед, Садальский с брюками, да даже само обнаружение трупа в сугробе обставлено Арановичем как страшный дурной анекдот: мешок с обрубками тела находит пассажир, решивший помочиться на обочине. Все это просто не выковырять из памяти.

У новой экранизации в этом смысле нет шансов, и потому возникает закономерный вопрос — зачем вообще было ее делать? Ответ один, но конспирологический: чтобы вы наконец посмотрели многосерийный фильм 1985 года, если по каким-то причинам не сделали этого раньше. Более современного и страшного сериала в России и о России пока еще не снято.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram