Ирина Волынец попросила Госдуму признать экстремистским квадробинг и фурри
Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила на рассмотрение в Госдуму доклад из 162 страниц. Детский омбудсмен республики считает, что вовлечение в квадробинг, фурри и терианство нужно признать пропагандой ЛГБТ («международное движение», признанное в России экстремистской организацией и запрещенное). Об этом заявила «Ъ Волга-Урал» Ирина Волынец.
По словам детского омбудсмена, поступают десятки обращений от родителей на тему квадробинга. По информации из доклада, движения квадробинг, фурри и терианство иностранного происхождения направлены на вовлечение детей в ЛГБТ-среду («международное движение», признанное в России экстремистской организацией и запрещенное). Идентификация себя с животным недоспустима так же, как и идентификация с другим полом.
В докладе приводится мнение, что сообщество фурри поддерживает Украину и ВСУ. Из-за этого российские представители движения могут быть вовлечены в незаконную деятельность. В докладе говорится, что сотрудники МВД уже останавливали ряд собраний представителей движения из-за пропаганды ЛГБТ («международное движение», признанное в России экстремистской организацией и запрещенное).
«Мы хотим добиться того, чтобы у наших детей была надежная защита от вовлечения в деструктивное движение. Дети не понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Им навязывают эту моду извне»,— заявила Ирина Волынец.
Доклад из 162 страниц направили депутату Госдумы России Павлу Крашенинникову.