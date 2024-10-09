Ирина Волынец попросила Госдуму признать экстремистским квадробинг и фурри

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила на рассмотрение в Госдуму доклад из 162 страниц. Детский омбудсмен республики считает, что вовлечение в квадробинг, фурри и терианство нужно признать пропагандой ЛГБТ («международное движение», признанное в России экстремистской организацией и запрещенное). Об этом заявила «Ъ Волга-Урал» Ирина Волынец.

По словам детского омбудсмена, поступают десятки обращений от родителей на тему квадробинга. По информации из доклада, движения квадробинг, фурри и терианство иностранного происхождения направлены на вовлечение детей в ЛГБТ-среду («международное движение», признанное в России экстремистской организацией и запрещенное). Идентификация себя с животным недоспустима так же, как и идентификация с другим полом.

В докладе приводится мнение, что сообщество фурри поддерживает Украину и ВСУ. Из-за этого российские представители движения могут быть вовлечены в незаконную деятельность. В докладе говорится, что сотрудники МВД уже останавливали ряд собраний представителей движения из-за пропаганды ЛГБТ («международное движение», признанное в России экстремистской организацией и запрещенное).

«Мы хотим добиться того, чтобы у наших детей была надежная защита от вовлечения в деструктивное движение. Дети не понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Им навязывают эту моду извне»,— заявила Ирина Волынец.

Доклад из 162 страниц направили депутату Госдумы России Павлу Крашенинникову.

Диана Соловьёва