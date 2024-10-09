Ижевск стал лидером среди городов России по росту предлагаемой зарплаты за год

Зарплатные предложения в Ижевске по итогам 9 месяцев выросли на 24% относительно прошлого года. Средняя сумма зарплаты, предлагаемая работникам, составила 66,1 тыс. руб. Аналогичную динамику показал Тольятти — вместе со столицей Удмуртии они разделили первую строчку рейтинга по приросту зарплатных предложений среди городов России. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Работодатели продолжают привлекать кадры в компании, повышая их привлекательность увеличением зарплат. Мы видим, что темпы роста этого показателя в регионах опережают столицу и крупнейшие города — такая динамика связана с тем, что в условиях дефицита регионам зачастую приходится активнее конкурировать за кадры»,— сказал директор по развитию «Авито работа» Роман Губанов.

На втором месте рейтинга оказались Воронеж и Нижний Новгород с приростом в 21%, на третьем — Барнаул с показателем +20%. В целом по России зарплатные предложения увеличились на 17% за год, до 74,4 тыс. руб. в месяц. По величине средних зарплатных предложений лидирует Москва — 106,3 тыс. руб.