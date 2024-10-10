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Коммерсантъ FM
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Портретная эпопея

Картина из подвала на Капри может оказаться подлинным Пикассо

На этой неделе итальянские СМИ, а вслед за ними и медиа других стран обнародовали историю, которая из сказки обещает стать былью: в мире может стать на одну картину Пикассо больше. И речь идет не о поздних, часто появляющихся на рынке работах, а о портрете Доры Маар конца 1930-х годов. Даже при отсутствии окончательных, «железобетонных» экспертиз полотно сегодня может стоить не менее $6 млн. Рассказывает Кира Долинина.

Картина, много лет казавшаяся владельцам уродливой, теперь может принести им прекрасный куш

Картина, много лет казавшаяся владельцам уродливой, теперь может принести им прекрасный куш

Фото: Antonio Calanni / AP

Картина, много лет казавшаяся владельцам уродливой, теперь может принести им прекрасный куш

Фото: Antonio Calanni / AP

В далеком 1962 году старьевщик из Помпей разбирал захламленный подвал виллы на Капри. Среди всякого барахла он нашел свернутое полотно с поясным портретом «безобразной» женщины. Несмотря на то что картина была подписана и подпись читалась совершенно четко, синьор Луиджи Ло Россо никакого такого «Picasso» знать не знал, в искусстве не разбирался, он отвез холст домой и даже повесил его в гостиной для украшения. Так он и висел там себе спокойно, в дешевой раме, в углу, раздражавший мать семейства своим уродством, но как-то уже привычный — в приличном доме хорошо иметь картины, вот и у Ло Россо с этим все в порядке.

Однако был у пары сын Андреа, юноша любопытный и упорный. Он взял у тети популярную энциклопедию по истории искусства и нашел там некоего Пикассо. Более того, и подпись совпадала, а при некоторых изысканиях нашелся и портрет, похожий на тот, что висел у него дома в Помпеях,— «Портрет Доры Маар» (он же — «Бюст женщины (Дора Маар)») 1938 года. Однако все эти соображения сына отца совершенно не увлекали, а синьора Ло Россо даже несколько раз порывалась продать картину, но до дела так и не дошло.

Старьевщик умер в 2021 году. Его сыну Андреа Ло Россо сегодня 60 лет, и он настроен очень серьезно. Косвенным доказательством своей правоты он считает, что несколько дилеров, с которыми он советовался, подлинность картины отвергали, но купить ее были готовы в любое время. Несколько раз он обращался в Фонд Пикассо в Малаге, главный центр удостоверения подлинности вновь выявленных работ Пикассо, но там его делом не заинтересовались, во всяком случае до поры. Это итальянца не остановило: во-первых, он зарегистрировал картину в итальянском Отделении по охране культурного наследия (Carabinieri TPC), во-вторых, обратился к одному из самых знаменитых «арт-детективов» Маурицио Серачини, который хотя и специализируется на итальянском искусстве, но является основателем фирмы Diagnostic Center for Cultural Heritage, проводящей технологические анализы произведений искусств. К этим исследованиям добавилось заключение увенчанной титулами и дипломами эксперта-графолога из фонда Arcadia доктора Чинции Альтьери, которая подтвердила подлинность подписи Пикассо на картине Ло Россо.

Все эти шаги Ло Россо-младшего, предположительно, довели цену на полотно до $6 млн. Если теперь все-таки удастся получить положительное заключение от Фонда Пикассо, она взлетит как минимум в два раза. Такие прогнозы исходят из истории цен на близкий по типу, композиции и возможной дате создания «Портрет Доры Маар» (26 апреля 1938 года), который в 1980 годах был продан в Нью-Йорке саудовскому шейху Абдулмухсену Абдулмалику Аль Шейху, в 1999-м был похищен с его яхты «Корал Айленд» у Лазурного берега и возращен при содействии арт-детектива Артура Бренда в 2019-м. При пропаже полотно оценивалось в €4 млн, сегодня страховая оценка — €25 млн.

Конечно, эта сказка может обернуться былью о подделке или копии, благо портретов своей возлюбленной, художницы и фотографа Доры Маар, Пикассо за девять лет их романа написал множество, и большинство из них очень известны. Однако история картины семейства Ло Россо прекрасна и сама по себе — невинностью случайных ее хозяев, 60 лет проживших с возможным шедевром в гостиной и не испытывавших по этому поводу никаких чувств, кроме постоянного раздражения синьоры Ло Россо на «некрасивость» картинки, которую притащил ее муж. Пикассо бы порадовался, он такие шутки истории любил.

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