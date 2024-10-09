Пассажирка поезда Адлер — Челябинск добилась выплаты за неработающий кондиционер

После вмешательства прокуратуры суд обязал пассажирскую компанию выплатить компенсацию за неработающий кондиционер пассажирке поезда Адлер — Челябинск. В пользу матери и ребенка, ехавших в поезде, взыскали по 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В августе 2024 года женщина с ребенком с ограниченными возможностями здоровья ехала в поезде Адлер — Челябинск. Кондиционер в вагоне не работал, а температура воздуха достигала +30 градусов. В надзорном органе посчитали, что пассажирская компания предоставила услугу ненадлежащего качества, с нарушением требований санитарных правил.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с АО «Федеральная пассажирская компания» компенсации морального вреда. Суд требования надзорного органа удовлетворил.

В июле текущего года, как сообщал «Ъ-Сочи», туристка отсудила у РЖД компенсацию за давку на вокзале Адлера. Заявительница получила 100 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков