Обломки украинского БПЛА упали на частный дом в селе Шабельское на Кубани
Частный дом загорелся на Кубани после падения обломков украинского беспилотника
В селе Шабельское Щербиновского района обломки сбитого беспилотника упали на частное домовладение, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, никто не пострадал.
Фото: pixabay.com
«В результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в целях безопасности газ перекрыли. В настоящий момент возгорание потушено, на месте происшествия продолжают работать спецслужбы, спасатели и пр. Власти пообещали оказать материальную помощь жильцам поврежденного дома.
Село Шабельское расположено на берегу Азовского моря (южный берег Таганрогского залива).