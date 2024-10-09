Обломки украинского БПЛА упали на частный дом в селе Шабельское на Кубани

В селе Шабельское Щербиновского района обломки сбитого беспилотника упали на частное домовладение, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

«В результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в целях безопасности газ перекрыли. В настоящий момент возгорание потушено, на месте происшествия продолжают работать спецслужбы, спасатели и пр. Власти пообещали оказать материальную помощь жильцам поврежденного дома.

Село Шабельское расположено на берегу Азовского моря (южный берег Таганрогского залива).

Наталья Решетняк