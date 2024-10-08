ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ со счетом 2:0

Московский ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:0. Шайбы забросили Максим Соркин (16-я минута) и Егор Фатеев (60-я минута).

Матч прошел на «ЦСКА-Арене» в Москве. Перед встречей была проведена церемония в честь юбилея двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира в составе ЦСКА Бориса Михайлова: 6 октября ему исполнилось 80 лет. В честь этого хоккеисты ЦСКА провели матч в ретроформе, какую носила команда в период с конца 1960-х по начало 1980-х годов.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ: за 14 матчей он набрал 17 очков. «Салават Юлаев» занимает 8-ю строчку в Восточной конференции с 12 очками после 10 матчей.

10 октября ЦСКА выйдет на ледовую арену против екатеринбургского «Автомобилиста» (1-я команда в Восточной конференции). «Салават Юлаев» в тот же день сыграет с московским «Спартаком» (2-я в Западной конференции).

Никита Черненко