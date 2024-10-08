Батыргазиев проведет защиту пояса IBA против бывшего суперчемпиона WBA

Олимпийский чемпион 2020 года и временный обладатель титула WBA россиянин Альберт Батыргазиев проведет защиту пояса IBA в категории до 60 кг против бывшего суперчемпиона WBA Николаса Уолтерса из Ямайки. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бой из десяти раундов состоится 17 октября в Уфе и будет главной схваткой турнира «Ночь чемпионов IBA», который пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Батыргазиев стал чемпионом IBA в декабре 2023 года на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае, где он единогласным решением судей одержал победу над кубинцем Ласаро Альваресом, многократным призером Олимпийских игр. Это будет первая защита титула для 26-летнего российского боксера.

На профессиональном ринге Батыргазиев провел 11 боев, во всех одержав победу. Восемь из них завершились нокаутом.

38-летний Николас Уолтерс имеет в своем активе 29 побед (22 из которых — нокаутом), 1 поражение и 1 бой, завершившийся вничью. Единственное поражение Уолтерс потерпел в 2016 году в поединке с украинцем Василием Ломаченко.

В соглавном событии турнира двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020 и чемпион Европы-2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов проведет свою первую защиту пояса WBA в 12-раундовом поединке против немца Леона Харта.

Матвей Иващенко