В мировых судах Татарстана в первом полугодии 2024 года рассмотрели 430 тысяч дел

В мировых судах Татарстана за первые шесть месяцев 2024 года рассмотрели порядка 430 тыс. дел, сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мировых судах Татарстана в первом полугодии 2024 года рассмотрели 430 тыс. дел

Фото: Олег Харсеев В мировых судах Татарстана в первом полугодии 2024 года рассмотрели 430 тыс. дел

Фото: Олег Харсеев

Этот показатель на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение всего 2023 года рассмотрено 750 тыс. дел.

По словам спикера, наблюдается снижение количества дел по уголовным делам и административным правонарушениям, а по гражданским, наоборот, увеличение.

Одна из причин роста, отмечает спикер, заключается в цифровизации сферы юстиции — с сентября 2022 года в Татарстане можно подать документы электронно.

Республика Татарстан стала пилотным регионом для апробации использования веб-конференции при проведении судебных заседаний в мировых судах. Теперь татарстанцы смогут дистанционно участвовать в судебных заседаниях.

Зарина Акбирова