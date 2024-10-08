Новак Джокович сражается в догонялки

Во третьем круге Rolex Shanghai Masters, китайского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 c призовым фондом $9 млн, его четырехкратный чемпион Новак Джокович легко обыграл итальянца Флавио Коболли. Эта победа позволила прославленному сербу продолжить погоню за Андреем Рублевым в споре за право принять участие в итоговом турнире АТР, стартующем в Турине 10 ноября. Успешно выступают в Шанхае и несколько других конкурентов россиянина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не завоевав в нынешнем сезоне ни одного титула на соревнованиях АТР, Новак Джокович продолжает борьбу за путевку на итоговый турнир

Фото: Andy Wong, AP Не завоевав в нынешнем сезоне ни одного титула на соревнованиях АТР, Новак Джокович продолжает борьбу за путевку на итоговый турнир

Фото: Andy Wong, AP

Неудача Андрея Рублева на старте Rolex Shanghai Masters может заметно осложнить его задачу в борьбе за одну из путевок в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals. После того как россиянин на прошлой неделе во втором круге уступил чеху Якубу Меншику, сразу несколько теннисистов получили шанс обойти его по очкам, набранным в нынешнем сезоне.

Самым опасным конкурентом Рублева в Шанхае выглядит Новак Джокович — четырехкратный (2012, 2013, 2015, 2018) чемпион шанхайского «мастерса», который приехал на него впервые за последние пять лет.

Для 37-летнего ветерана это первый личный турнир после поражения от австралийца Алексея Попырина в третьем круге US Open. Хотя в середине сентября Джокович дал понять, что попадание в Турин не является для него приоритетной задачей, судя по всему, он все же не отказывается от попытки ее решения. Обыграв в Шанхае вслед за американцем Алексом Михельсеном итальянца Флавио Коболли, серб вышел на восьмое место по очкам, набранным в этом году, обогнав травмированного австралийца Алекса де Минора. На данный момент у Джоковича 3360 очков, и для того, чтобы обойти Рублева, имеющего 3580 баллов и идущего в АТР Race седьмым, ему требуется дойти до полуфинала, то есть преодолеть еще два раунда.

В 1/8 финала соперником Джоковича будет россиянин Роман Сафиуллин, чья встреча с американцем Фрэнсисом Тиафо имела яркую концовку и эффектное послесловие. Уступив после трех часов борьбы на тай-брейке третьей партии — 7:5, 5:7, 6:7 (5:7),— Тиафо пожал руку своему сопернику, а затем очень громко и грубо обругал судью на вышке, эквадорца Джимми Пиноагроте, мгновенно став героем вирусного видео в социальных сетях.

Столь резкая реакция Тиафо была вызвана тремя замечаниями за затяжку времени, сделанными ему по ходу дела. Последнее из них последовало перед розыгрышем двух последних очков в матче — на тай-брейке при счете 5:5, когда теннисист по истечении 25 секунд, положенных на подготовку к подаче, лишь подбросил мяч, явно не собираясь вводить его в игру. Пиноагроте засчитал это действие как первую подачу, при розыгрыше второй подачи в результате красивого розыгрыша очко осталось за Сафиуллиным, а матчбол россиянин реализовал эйсом.

Теперь Тиафо грозит крупный денежный штраф, а возможно, и более серьезное наказание. Сафиуллин же получил возможность не только одержать одну из самых запоминающихся побед в своей карьере, но и помочь Рублеву. Учитывая нынешний уровень его игры — а на прошлой неделе в Пекине россиянин взял сет у первой ракетки мира Янника Синнера,— сейчас шанс у Сафиуллина есть, хотя в двух предыдущих встречах с Джоковичем он отдал все четыре партии.

Кроме Джоковича в Шанхае продолжают выступление еще три теннисиста, способных по итогам этой недели обойти в АТР Race Рублева.

Это болгарин Григор Димитров (2935), американец Томми Пол (2885) и грек Стефанос Циципас (2825), который теперь встретится с Даниилом Медведевым. Правда, каждому их них требуется выиграть этот турнир. Учитывая, что главными фаворитами в Шанхае являются Янник Синнер и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас, такой вариант развития событий представляется маловероятным. Окончательно туринская восьмерка должна быть сформирована ровно через месяц.

Евгений Федяков