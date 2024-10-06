Ракетки всех стран обогатились

Общее количество выплат игрокам в мужском теннисе в прошлом сезоне по сравнению с 2022 годом возросло сразу на 8,5% и достигло рекордного показателя $346,2 млн, объявила Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР). Ее руководство считает это очередным доказательством успешности стратегического плана OneVision, направленного на укрепление взаимодействия между ключевыми управляющими структурами в профессиональном теннисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Androniki Christodoulou / Reuters Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

АТP объявила о рекордных заработках в мужском профессиональном теннисе в 2023 году. Это было сделано после завершения финансового аудита девяти турниров категории Masters 1000, которые являются ключевым элементом OneVision — стратегического плана руководства АТР, направленного на укрепление единства в профессиональном теннисе. Напомним, что пять из девяти этих турниров — в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде, Риме и Цинциннати — проводятся вместе с аналогичными женскими турнирами в одном и том же месте, а канадские состязания АТР и WTA одновременно принимают два города — Торонто и Монреаль.

По данным АТР, приведенным на официальном сайте организации, общее количество выплат по итогам прошлого сезона возросло сразу на 8,5% — c $319 млн до рекордного показателя в $346,2 млн. При этом мужские призовые на турнирах Большого шлема увеличились с $96,7 млн до $104,5 млн, а на турнирах АТР — со $158,8 до $173,8 млн. Сразу на 75%, с $12,1 млн до $21,2 млн, увеличились призовые на турнирах более низкой категории Challenger, которые проводятся под эгидой АТР. С $23,7 млн до $27,9 млн выросли так называемые бонусные выплаты, связанные с количеством турниров категорий Masters 1000 и 500, проведенных каждым спортсменом, и его результатами на этих состязаниях.

Уменьшились ровно на треть — с $28 млн до $18,7 млн — лишь пенсионные выплаты 165 теннисистам, которые завершили свои выступления и имеют право на финансовую поддержку со стороны АТР (в среднем на каждого из них приходится $114 тыс. из общей суммы).

Однако это снижение было предсказуемо. Дело в том, что в 2022 году были заключены две крупные сделки по продаже прав на проведение турниров серии Masters в Мадриде и Цинциннати от одних владельцев к другим. По данным “Ъ”, АТР полагается 10% комиссионных от подобных сделок и часть этих денег перечисляется в пенсионный фонд организации. Поэтому в 2023 году, когда таких перечислений не было, общий объем этого фонда снизился.

По мнению известного теннисного функционера, члена комитета Международного зала теннисной славы Алексея Селиваненко, объявленные АТР финансовые показатели подтверждают коммерческую состоятельность профессионального тенниса и правильность вектора его развития. «Кроме того, подтверждается наличие баланса, который существует внутри АТР между интересами турниров и доходами спортсменов»,— считает господин Селиваненко.

Анализируя новые данные, АТР особо обращает внимание на 26-процентный рост призовых на турнирах категории Masters 1000 — c $55,6 млн до $70,4 млн.

Он во многом связан с увеличением количества участников на «мастерсах» в Мадриде, Риме и Шанхае до 96 человек (правда, в 2022 году китайские турниры из-за последствий пандемии не проводились). Общая же сумма вознаграждений игрокам на турнирах ATP Masters 1000 и итоговом состязании Nitto ATP Finals, включая бонусные пулы, достигла $112 млн.

Председатель АТР Андреа Гауденци считает, что эти показатели демонстрируют успешность OneVision, главным идеологом которой он является уже несколько лет. «Это только начало, и АТР продолжает работать с другими организациями в теннисе над общим видением будущего спорта. Мы по-прежнему привержены идее унифицированного управления в теннисе, справедливого представительства игроков в руководящих структурах и централизованной коммерческой стратегии»,— утверждает господин Гауденци.

АТР обещает, что в 2024 году полный финансовый аудит пройдут не только турниры Masters 1000, но и категории 500, в которой в 2023 году был сформирован новый бонусный фонд в размере $1,3 млн. Он распределяется между пятью теннисистами, набравшими наибольшее количество очков на «пятисотках». В соответствии с правилами почти половина из этой суммы, $600 тыс., досталась Даниилу Медведеву, выигравшему турниры в Роттердаме и Дубае. Остальные $700 тыс. поделили между собой испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев и австралиец Алекс де Минаур.

Евгений Федяков