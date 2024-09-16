С начала года российско-абхазскую границу пересекли около 2 млн машин

Через пропускной пункт «Адлер» на российско-абхазской границе с начала года проехали около 2 млн автомобилей. В пресс-службе Южного таможенного управления отметили, что Абхазия по-прежнему является одним самых популярных туристических направлений в курортный сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Отмечается, что летом нагрузка на пограничный пункт превышает его пропускную способность почти в семь раз. Растут как автомобильный, так и пассажирский трафик. В пиковые моменты нагрузок (выходные дни) в сутки границу пересекают уже почти 13 тыс. машин и 71 тыс. человек в обоих направлениях. Годом ранее их количество составляло 12 тыс. и 68 тыс. соответственно.

С 1 мая через границу проследовали уже более 6 млн физлиц и 1 млн машин, в числе последних 30 тыс. экскурсионных автобусов. Всего с начала года границу пересекли около 2 млн машин и более 9 млн человек.

В пресс-релизе отмечается, что таможенники принимают меры по перераспределению потоков транспорта: используют реверсивное движение, увеличили штатную численность поста, проводят оперативное взаимодействие с другими государственными контрольными органами. Сейчас в обе стороны функционируют 27 полос движения, одна отдельная — для экскурсионных автобусов.

С начала года таможенники возбудили более 1,2 тыс. дел об административных правонарушениях. Чаще всего поводом становится провозка через границу табака и алкоголя, машин, перемещаемых с нарушением срока временного ввоза. Также возбудили восемь уголовных дел по фактам контрабанды табачной продукции, валюты, оружия и боеприпасов.

Вячеслав Рыжков