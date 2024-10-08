Глава СКР поручил разобраться в деле жильцов расселенного дома в Сочи

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в нарушении прав жильцов аварийного дома в Сочи. Речь идет о многоквартирном доме на улице Дорога на Большой Ахун, сообщается в Telegram-канале информационного центра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

К господину Бастрыкину обратилась жительница Краснодарского края. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома на улице Дорога на Большой Ахун в городе Сочи. Дом три года назад признали аварийным из-за просадки грунта, на стенах здания появились трещины. Жильцов расселили в пункты временного размещения. В июле 2022 года суд постановил обеспечить граждан квартирами, однако жилье они не получили до сих пор, утверждает заявительница. Сочинка отмечает также затяжной характер расследования.

По данному факту СУ СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело. Руководитель СКР ранее требовал по нему доклад. Сейчас глава ведомства обратился к руководителю кубанского следкома Андрею Маслову с поручением принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу, о чем представить доклад.

Вячеслав Рыжков