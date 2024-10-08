«Джокер» отстал от оригинала

Вторая часть фильма о Джокере лидирует по кассовым сборам, но в топ зрительских оценок фильм не попал. Сиквел об антигерое из вселенной DC завершил первый уикенд с внушительной выручкой: картина собрала больше $120 млн. Зрители устремились в кинотеатры после успеха первой части, которая получила два «Оскара», «Золотого льва» и «Золотой глобус». Сейчас поклонников можно назвать, скорее, разочарованными. Что не так с картиной? И пойдут ли на нее российские зрители? Расскажет Анастасия Таслунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Warner Bros. Фото: Warner Bros.

Сиквел о популярном злодее DC, заклятом враге Бэтмена вышел спустя пять лет после первой части. Премьера прошла на Венецианском кинофестивале вполне успешно, по крайней мере, так могло показаться. После показа публика скандировала «Браво!» и выкрикивала имена актеров. Овации длились 12 минут.

Когда ленту предложили массовому зрителю, реакция оказалось другой. На сайте Rotten Tomatoes две трети оценок отрицательные. На платформе CinemaScore оценка 2 из 5, и это первый подобный случай с экранизацией комикса. Собеседник “Ъ FM” Максим уже посмотрел фильм в Португалии. По его словам, многие в кинозале не досидели до финала: «На мой взгляд, это абсолютно неудачное кино, оно не идет ни в какое сравнение с первой частью. Там была острая социальная драма, путь героя, история о том, как Артур Флек из неудачника превратился в монстра, в убийцу. Так вот во второй части этот самый суперзлодей Джокер вдруг переживает внутренний кризис, ищет себя и страдает от одиночества. Смотрится это просто жалко. Был полный зал, но люди просто вставали и уходили, я редко такое вижу».

Возможно, проблема в жанре: режиссер снял мюзикл. Актеры начинают петь в самые напряженные моменты. Среди плюсов выделяют разве что актерский состав: к оскароносному Хоакину Фениксу присоединилась певица Леди Гага. Но даже она не спасла картину, считает кинокритик портала Film.ru Настасья Горбачевская: «Я шла на какую-то необычную историю любви, но не увидела ее. Главная претензия с этой позиции, что несмотря на то, что роль Харли Квинн сыграла замечательная артистка Леди Гага, песни совершенно не запоминаются.

Кроме того, мало действительно ярких музыкальных номеров, которые можно было бы цитировать, воспроизводить, которые заставили бы прямо вздрагивать. И от этого тоже есть какое-то разочарование».

Общая касса первой части «Джокера» превысила $1 млрд при бюджете в $55 млн. Студия Warner Bros. выделила на новую ленту в четыре раза больше, но результаты первого уикенда хуже, чем в 2019-м. Россияне смогут сравнить картины самостоятельно уже в воскресенье, 13 октября. Сиквел покажут в рамках предсеансного обслуживания. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в связи с этим испытывает осторожный оптимизм: «Определенные перспективы есть. В российском прокате за последние годы сложилась некая система зрительского посещения подобных проектов. Большинство посетителей кинотеатров ждет от фильма из супергеройского сегмента, что он будет более попсовым, со спецэффектами, взрывами, убийствами. В этом же случае получился крутой арт-мейнстримный формат подачи. Наверное, это может знаменовать собой новую страницу вообще в истории Голливуда, когда некие спин-оффы таких франшиз будут иметь другую визуальную и драматургическую стилистику».

На фоне критики нового картины режиссер Тодд Филлипс намекнул, что его время во вселенной DC подошло к концу. Он также отказался снимать сольный фильм о Харли Квинн с Леди Гагой в главной роли. Планов сделать трилогию про Джокера также нет, подтвердил автор изданию The Hollywood Reporter. Впрочем, и вторую часть франшизы он снимать не собирался.

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Елена Тюленева