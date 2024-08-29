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В Сириусе задержали подозреваемых в серии краж

Сотрудники правоохранительных органов в Сириусе задержали группу молодых людей, подозреваемых в совершении серии краж из торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба УВД ФТ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полицию поступили многочисленные заявления о кражах, произошедших в нескольких магазинах в течение одной ночи. Подозреваемых удалось задержать через несколько часов после совершения преступлений.

Следствие установило, что молодые грабители использовали схему взлома входных дверей, чтобы проникнуть в торговые помещения. По предварительным данным, задержанные причастны к пяти кражам, совершенным за одну ночь.

В отношении двух подозреваемых возбудили уголовные дела. Обвинения выдвинули по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Мария Удовик

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