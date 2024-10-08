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Владимир Путин наградил учителя географии из Татарстана

Учитель географии, биологии и химии из Казани Эльнара Гусейнова была награждена благодарственным письмом президента России на IV Форуме классных руководителей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Владимир Путин наградил учителя географии из Татарстан

Владимир Путин наградил учителя географии из Татарстан

Фото: Пресс-служба Минобрнауки Татарстана

Владимир Путин наградил учителя географии из Татарстан

Фото: Пресс-служба Минобрнауки Татарстана

Эльнара Гусейнова — учитель казанской гимназии №52 и посол всероссийского Форума классных руководителей от Татарстана — получила благодарственное письмо от Владимира Путина.

Награда была вручена на IV Форуме классных руководителей, который собрал около 1 тыс. участников из 89 регионов России. Татарстан представляли 15 педагогов из Казани, Набережных Челнов и нескольких районов республики.

Анар Зейналов

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