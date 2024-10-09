СПГ организовала фотовыставку и закладку капсулы времени к 65-летию завода «Буммаш»

«Сибирская Промышленная Группа» (СПГ) организовала ряд торжественных мероприятий для сотрудников завода «Буммаш» на День машиностроителя. Почетными гостями стали ветераны предприятия, которых провели по знаковым местам их трудовой деятельности. Главными событиями стали открытие фотовыставки к 65-летию завода «Буммаш» и закладка капсулы времени с посланиями будущим трудовым поколениям, которую откроют на 100-летие предприятия. Встречи бывших работников завода планируется сделать ежегодными. Как прошли торжественные мероприятия — в фотогалерее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Торжественная церемония закладки капсулы времени Фото: «Сибирская Промышленная Группа» «Сибирская Промышленная Группа» организовала фотовыставку к 65-летию завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Решение о строительстве завода «Буммаш» приняли в 1959 году Фото: «Сибирская Промышленная Группа» В 1981 году коллектив завода наградили орденом Красного Трудового Знамени за достигнутые трудовые успехи Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Фотовыставка к 65-летию завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Теплые встречи ветеранов «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Среди присутствующих — заслуженные работники завода Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Многие сотрудники «Буммаш» знакомы десятки лет Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Слова благодарности от генерального директора «Сибирской Промышленной Группы» Александра Герасько Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Показ фильма про историю предприятия «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Генеральный директор «Сибирской Промышленной Группы» Александр Герасько Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Вскрытие капсулы времени запланировано на 100-летие завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Капсула времени будущим поколениям завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Капсула времени с посланиями будущим поколениям Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Встречи ветеранов «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Экскурсия для ветеранов «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Ветеран завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Ветераны завода «Буммаш» рады спустя годы оказаться в стенах предприятия Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Ветераны завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Ветераны и машиностроители завода «Буммаш» отметили профессиональный праздник День машиностроителя Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Выступления творческих коллективов для ветеранов завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Следующая фотография 1 / 21 Торжественная церемония закладки капсулы времени Фото: «Сибирская Промышленная Группа» «Сибирская Промышленная Группа» организовала фотовыставку к 65-летию завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Решение о строительстве завода «Буммаш» приняли в 1959 году Фото: «Сибирская Промышленная Группа» В 1981 году коллектив завода наградили орденом Красного Трудового Знамени за достигнутые трудовые успехи Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Фотовыставка к 65-летию завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Теплые встречи ветеранов «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Среди присутствующих — заслуженные работники завода Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Многие сотрудники «Буммаш» знакомы десятки лет Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Слова благодарности от генерального директора «Сибирской Промышленной Группы» Александра Герасько Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Показ фильма про историю предприятия «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Генеральный директор «Сибирской Промышленной Группы» Александр Герасько Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Вскрытие капсулы времени запланировано на 100-летие завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Капсула времени будущим поколениям завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Капсула времени с посланиями будущим поколениям Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Встречи ветеранов «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Экскурсия для ветеранов «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Ветеран завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Ветераны завода «Буммаш» рады спустя годы оказаться в стенах предприятия Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Ветераны завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Ветераны и машиностроители завода «Буммаш» отметили профессиональный праздник День машиностроителя Фото: «Сибирская Промышленная Группа» Выступления творческих коллективов для ветеранов завода «Буммаш» Фото: «Сибирская Промышленная Группа»