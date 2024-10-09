СПГ организовала фотовыставку и закладку капсулы времени к 65-летию завода «Буммаш»
Как сотрудники и ветераны предприятия провели День машиностроителя
«Сибирская Промышленная Группа» (СПГ) организовала ряд торжественных мероприятий для сотрудников завода «Буммаш» на День машиностроителя. Почетными гостями стали ветераны предприятия, которых провели по знаковым местам их трудовой деятельности. Главными событиями стали открытие фотовыставки к 65-летию завода «Буммаш» и закладка капсулы времени с посланиями будущим трудовым поколениям, которую откроют на 100-летие предприятия. Встречи бывших работников завода планируется сделать ежегодными. Как прошли торжественные мероприятия — в фотогалерее.
1 / 21