Растяжимая резина

Изменения рыночной конъюнктуры, спровоцированные событиями, негативно влияющими на одну отрасль, иногда могут оказывать положительное воздействие на участников других рынков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Примером такой коллизии может служить ситуация на рынке каучука. Как обратили внимание аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в октябре фьючерс на натуральный каучук на Сингапурской бирже впервые за шесть лет превысил $2 тыс. за тонну. Первая причина — климатическое явление Эль-Ниньо, влияющее на погоду на фоне потепления поверхности Тихого океана. Также рост котировок связан с планируемой к вводу экологической европейской инициативой EUDR. Еще одним фактором стал общий дисбаланс спроса и предложения.

Предложение каучука отстает от быстрорастущего спроса со стороны китайских шинных заводов, которые активно увеличивают выпуск и экспорт своей продукции в том числе в Россию. Для местных же производителей шин экспансия китайских конкурентов — один из основных раздражающих факторов. По оценкам, доля китайских брендов на российском рынке легковых шин выросла с 11% в 2019 году до 37% к началу 2024 года. На онлайн-площадках опережающую динамику спроса также показывают китайские бренды, занимая верхнюю строчку по доле продаж.

При этом тренд на рост цен на натуральный каучук может стать хорошей новостью для российских химиков, которые стремятся повысить локализацию компонентов в шинной отрасли. По данным Росстата, производство этого вида полимеров в России в январе—сентябре 2024 года выросло на 3,5% в годовом выражении, до 1 млн тонн. Подорожание натурального сырья теоретически может стать дополнительным драйвером наращивания спроса на синтетику. К тому же увеличение цен на природный каучук должно привести к росту стоимости некоторых видов синтетического продукта, которые в той или иной степени выступают субститутами.

Ложкой меда для российских производителей шин могло бы стать увеличение себестоимости китайской продукции из-за удорожания сырья, что теоретически должно было улучшить конкурентные возможности локальных игроков. Но в моменте, поясняют мои собеседники, рост цен на натуральный каучук на ситуацию не повлияет. Существующая разница цен между российскими и китайскими шинами не может быть покрыта только за счет увеличения веса природного сырья в себестоимости продукции из КНР. Впрочем, для химиков картина тоже не выглядит полностью радужной. Как говорят мои собеседники, для шин премиум-сегмента натуральный каучук остается предпочтительнее, а потому производители готовы мириться с удорожанием сырья.

Ольга Мордюшенко