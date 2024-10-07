Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МОК прижалобили к канатам

Международная боксерская ассоциация обвиняет его в нарушении законов о честной конкуренции

Конфликт между Международной боксерской ассоциацией (IBA) и Международным олимпийским комитетом (МОК) переживает новый виток эскалации. Лишенная признания головной спортивной структуры IBA призвала национальные боксерские федерации присоединиться к ее иску, с помощью которого она попытается доказать в том числе факт незаконной монополизации МОК спортивного рынка. Правда, в данный момент очень сложно оценить число явных сторонников ведущей войну против олимпийского истеблишмента организации.

Генеральный секретарь Международной боксерской ассоциации Крис Робертс

Генеральный секретарь Международной боксерской ассоциации Крис Робертс

Фото: IBA

Генеральный секретарь Международной боксерской ассоциации Крис Робертс

Фото: IBA

Международная боксерская ассоциация опубликовала обращение за подписью своего генерального секретаря Криса Робертса. Оно адресовано национальным федерациям, контролирующим бокс в разных странах. В документе их призывают присоединиться к IBA на «правовом поле битвы». Так она называет свою жалобу, поданную 26 августа в Комиссию по конкуренции Швейцарии.

Она преследует чрезвычайно амбициозную цель. Как поясняет Крис Робертс, IBA намерена доказать в антимонопольном органе, что Международный олимпийский комитет (его штаб-квартира находится в Лозанне) фактически нарушает принципы честной конкуренции, как их трактует швейцарское законодательство, пользуясь «доминирующим» положением на «глобальном спортивном рынке» при организации Олимпиад и реализации их маркетинговых программ. Также, по мнению федерации, грубым нарушением этих принципов является использование «влияния» с целью «воспрепятствовать» участию в Олимпийских играх боксеров, чьи национальные ассоциации «аффилированы» с IBA. IBA напоминает, что недавно МОК оказывал «давление» на национальные олимпийские комитеты, угрожая лишением членства имеющим такие связи национальным федерациям. Такие действия в обращении называются «незаконными», а истец гарантирует присоединившимся к нему «финансовую поддержку».

Заявление можно считать очередным витком в затяжном конфликте между IBA и МОК. Он начался еще в середине прошлого десятилетия, а апогея достиг в нынешнем, когда головная спортивная структура лишила боксерскую, президентом которой стал россиянин Умар Кремлев, признания и возможности организовывать олимпийские турниры по своему виду спорта. Более того, МОК до сих пор угрожает вообще исключить бокс из олимпийской программы.

В случае с жалобой IBA интрига заключается в том числе в количестве ее активных сторонников. Очень сложно предположить, каково оно на данный момент.

В 2023 году в качестве, по сути, противовеса IBA, стремящейся заслужить доверие МОК, была учреждена организация World Boxing. Пока в полноценную альтернативу ей превратиться не удалось. В данный момент в World Boxing входят чуть больше 40 национальных федерацией. Однако есть вероятность, что к концу года их количество серьезно, примерно вдвое, увеличится. Дело в том, что Азиатская конфедерация бокса назначила на ноябрь голосование относительно перехода из-под эгиды IBA под контроль World Boxing.

МОК считает, что спорту нужна новая боксерская структура

При этом не похоже, чтобы и Международная боксерская ассоциация была готова смириться с катастрофическими потерями и отказаться от спортивных амбиций. Например, на днях она с оптимизмом отчиталась о востребованности своего юношеского чемпионата мира, который пройдет с 22 октября по 3 ноября в черногорской Будве. В нем, как указывает IBA, выступят 660 спортсменов из 88 стран. У предыдущего, двухлетней давности, аналогичного первенства география была скромнее — 73 страны делегировали на него в общей сложности 598 боксеров.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...