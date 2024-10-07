МОК прижалобили к канатам

Конфликт между Международной боксерской ассоциацией (IBA) и Международным олимпийским комитетом (МОК) переживает новый виток эскалации. Лишенная признания головной спортивной структуры IBA призвала национальные боксерские федерации присоединиться к ее иску, с помощью которого она попытается доказать в том числе факт незаконной монополизации МОК спортивного рынка. Правда, в данный момент очень сложно оценить число явных сторонников ведущей войну против олимпийского истеблишмента организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь Международной боксерской ассоциации Крис Робертс

Фото: IBA Генеральный секретарь Международной боксерской ассоциации Крис Робертс

Фото: IBA

Международная боксерская ассоциация опубликовала обращение за подписью своего генерального секретаря Криса Робертса. Оно адресовано национальным федерациям, контролирующим бокс в разных странах. В документе их призывают присоединиться к IBA на «правовом поле битвы». Так она называет свою жалобу, поданную 26 августа в Комиссию по конкуренции Швейцарии.

Она преследует чрезвычайно амбициозную цель. Как поясняет Крис Робертс, IBA намерена доказать в антимонопольном органе, что Международный олимпийский комитет (его штаб-квартира находится в Лозанне) фактически нарушает принципы честной конкуренции, как их трактует швейцарское законодательство, пользуясь «доминирующим» положением на «глобальном спортивном рынке» при организации Олимпиад и реализации их маркетинговых программ. Также, по мнению федерации, грубым нарушением этих принципов является использование «влияния» с целью «воспрепятствовать» участию в Олимпийских играх боксеров, чьи национальные ассоциации «аффилированы» с IBA. IBA напоминает, что недавно МОК оказывал «давление» на национальные олимпийские комитеты, угрожая лишением членства имеющим такие связи национальным федерациям. Такие действия в обращении называются «незаконными», а истец гарантирует присоединившимся к нему «финансовую поддержку».

Заявление можно считать очередным витком в затяжном конфликте между IBA и МОК. Он начался еще в середине прошлого десятилетия, а апогея достиг в нынешнем, когда головная спортивная структура лишила боксерскую, президентом которой стал россиянин Умар Кремлев, признания и возможности организовывать олимпийские турниры по своему виду спорта. Более того, МОК до сих пор угрожает вообще исключить бокс из олимпийской программы.

В случае с жалобой IBA интрига заключается в том числе в количестве ее активных сторонников. Очень сложно предположить, каково оно на данный момент.

В 2023 году в качестве, по сути, противовеса IBA, стремящейся заслужить доверие МОК, была учреждена организация World Boxing. Пока в полноценную альтернативу ей превратиться не удалось. В данный момент в World Boxing входят чуть больше 40 национальных федерацией. Однако есть вероятность, что к концу года их количество серьезно, примерно вдвое, увеличится. Дело в том, что Азиатская конфедерация бокса назначила на ноябрь голосование относительно перехода из-под эгиды IBA под контроль World Boxing.

При этом не похоже, чтобы и Международная боксерская ассоциация была готова смириться с катастрофическими потерями и отказаться от спортивных амбиций. Например, на днях она с оптимизмом отчиталась о востребованности своего юношеского чемпионата мира, который пройдет с 22 октября по 3 ноября в черногорской Будве. В нем, как указывает IBA, выступят 660 спортсменов из 88 стран. У предыдущего, двухлетней давности, аналогичного первенства география была скромнее — 73 страны делегировали на него в общей сложности 598 боксеров.

Алексей Доспехов