Азия выходит из боя

Международная боксерская ассоциация (IBA), возглавляемая россиянином Умаром Кремлевым, в ближайшие недели столкнется с одним из серьезнейших вызовов в ее истории. Азиатская конфедерация бокса (ASBC), объединяющая 42 национальные федерации, постановила, что в ноябре она проведет голосование, по итогам которого решится, останется ли она в IBA. Отметим, что IBA и без того уже потеряла четыре десятка национальных федераций. Уход ASBC, представители которой были вне конкуренции на парижской Олимпиаде-2024, поставит под вопрос само существование IBA, пребывающей в состоянии жесткого противостояния с Международным олимпийским комитетом (МОК), уже лишившим ее признания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемая Умаром Кремлевым IBA в ноябре может попрощаться с 42 национальными боксерскими федерациями, входящими в азиатскую конфедерацию

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Возглавляемая Умаром Кремлевым IBA в ноябре может попрощаться с 42 национальными боксерскими федерациями, входящими в азиатскую конфедерацию

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Совет директоров Азиатской конфедерации бокса принял важное решение, касающееся отношений ASBC с Международной боксерской ассоциацией, все еще остающейся ключевым игроком в мире любительского бокса. Совет постановил, что 23 ноября 2024 года состоится чрезвычайный Конгресс ASBC, который должен решить, оставаться ли азиатским национальным федерациям под юрисдикцией IBA или уйти в свободное плавание.

Как пояснил президент ASBC Пичаи Чунхаваджира, в письме, направленном национальным федерациям (об этом сообщает портал Insidethegames), входящим в конфедерацию, они должны решить, оставаться ли в сфере влияния IBA или выйти из нее и ждать, пока МОК не признает новую боксерскую структуру как участника олимпийского движения. До тех пор, отметил господин Чунхаваджира, ASBC должна оставаться независимой структурой.

«Это сложный период для нашего вида спорта, но ASBC остается приверженной тому, чтобы бокс остался в олимпийской программе,— отметил Пичаи Чунхаваджира.— С учетом надвигающегося исключения бокса из программы Игр-2028 в Лос-Анджелесе ASBC хотела бы выразить свою полную поддержку МОК».

Для IBA исход ноябрьского голосования может стать судьбоносным. Фактически речь идет о выживании структуры, история которой насчитывает более ста лет. Отметим, что в структуре IBA ASBC, в которую входят 42 национальные ассоциации, является важнейшей конфедерацией. Об этом можно судить хотя бы по итогам парижской Олимпиады-2024. В боксерском турнире Игр разыгрывались 13 комплектов наград, и девять золотых медалей завоевали представители азиатских стран (Узбекистан — 5, Китай — 3, Тайвань — 1).

Напомним, что Умар Кремлев возглавил IBA в 2020 году. После его избрания IBA вроде бы закрыла многолетние проблемы, случившиеся на волне вскрывшегося в 2016 году глубокого и многослойного кризиса. У него были и спортивная, и административная, и финансовая составляющие. Тем не менее в 2019 году МОК отозвал у федерации признание, отобрав у нее право контролировать олимпийские турниры и квалификацию к ним. Руководство МОК не впечатлилось тем, что при Кремлеве были сняты все вопросы о финансовой состоятельности IBA (благодаря контракту с «Газпромом»), реформирована система судейства и т. д. Напротив, эти факторы были поставлены в вину главе IBA (в частности, негативную реакцию МОК вызвала как раз зависимость IBA от российского газового монополиста).

Окончательный разрыв случился после того, как IBA вопреки рекомендациям МОК осенью 2022 года сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

При этом МОК не раз уточнял, что ему нужна боксерская федерация. Он сам провел боксерские турниры Олимпиад, состоявшихся в 2021 и 2024 годах в Токио и Париже, но неоднократно подчеркивал: чтобы бокс оказался в программе следующих Игр, в Лос-Анджелесе в 2028 году, им должна заниматься соответствующая международная структура.

К созданию таковой МОК в 2023 году подтолкнул страны, недовольные конфликтом. Тогда рядом национальных боксерских федераций (США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Швеции, Новой Зеландии) была учреждена структура, именуемая World Boxing. С момента основания состав ее участников значительно расширился. На данный момент, согласно данным ее официального сайта, в нее входят 42 национальные федерации. Если к ним присоединятся еще четыре десятка национальных федераций из Азии, то у новой организации появятся все шансы, чтобы добиться признания МОК и перехватить у IBA знамя. Тем более что первый очень важный шаг World Boxing уже наметила — осенью 2025 года в Ливерпуле пройдет первый в истории организации чемпионат мира.

Александр Петров