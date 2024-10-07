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Коммерсантъ FM
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Росгидромет предупредил москвичей о радиационном тумане

На этой неделе жители Москвы смогут увидеть радиационный туман, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Эффект возникает в результате радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы.

«В среду, четверг и пятницу, когда облачность разорвется, в результате повышенной влажности может появиться локальный "радиационный" туман»,— отметил специалист (цитата по Агентству городских новостей «Москва»).

Господин Цыганков отметил, что данный эффект чаще всего наблюдается в ночное время или ранним утром, особенно в низменных районах.

Радиационные туманы образуются из-за радиационного охлаждения поверхности Земли и влажного воздуха до точки росы. По словам экспертов, такой туман не представляет опасности для здоровья, так как не связан с опасной радиацией или ионизирующими излучениями. Это явление является частью радиационного обмена между нижними слоями атмосферы и поверхностью Земли.

В последний раз «радиационный» туман в Москве фиксировали 25 августа. Синоптики уточнили, что в столице наблюдался повышенный уровень атмосферного фона, что способствовало образованию тумана.

Матвей Иващенко

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