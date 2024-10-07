Кадры мешают все

Очередной сезон Национальной хоккейной лиги интригует прежде всего колоссальным количеством изменений, которые произошли после окончания предыдущего чемпионата в составах большинства клубов, в том числе тех, что оказались на верхушке его иерархии. Но все-таки список любопытных моментов, связанных с нынешним первенством, ими не исчерпывается. Например, в нем точно не обойтись без вступившей, кажется, в решающую стадию погони Александра Овечкина за снайперским рекордом всех времен Уэйна Гретцки, который то ли уже совсем рядышком, то ли еще довольно далеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из главных интриг нынешнего регулярного чемпионата заключается в том, сумеет ли 39-летний Александр Овечкин (№8) обойти Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ в истории

Фото: Nick Wass, AP Одна из главных интриг нынешнего регулярного чемпионата заключается в том, сумеет ли 39-летний Александр Овечкин (№8) обойти Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ в истории

Фото: Nick Wass, AP

Нынешний чемпионат НХЛ, который уже формально успел открыться двумя пражскими матчами «Нью-Джерси Девилс» и «Буффало Сейбрс», а сейчас открывается уже по-настоящему, играми в Северной Америке, судя по всему, по горло завалил работой тех, в чьи обязанности входит презентовать его публике. Примерно так же, наверное, чувствовали себя сотрудники пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), когда думали, как коротко и внятно описать придуманный его начальниками новый еврокубковый формат, и, помучившись, вспотев от напряжения, приходили к выводу, что коротко и внятно, как ни старайся, не получится: да и черт с ним, когда-нибудь же все равно разберутся, привыкнут.

Хоккейных экспертов регламент, правда, не волновал. Он тот же, что и всегда. Главное, не забыть упомянуть, что в феврале в регулярном первенстве будет пауза под Турнир четырех наций, такую усеченную реинкарнацию классики из Кубка Канады и Кубка мира — без находящейся под санкциями сборной России, но со сборными Канады, США, Швеции и Финляндии. Зато грандиозные проблемы — с описанием всяких метаморфоз, которые произошли с клубами лиги.

Летом североамериканский хоккейный рынок, радуясь первому за полдесятилетия существенному, сразу на $4,5 млн, повышению потолка зарплат и благоприятным финансовым перспективам, словно свихнулся, отыгрываясь за долгий период относительной аскезы,— дорогие контракты, массовые, целыми бригадами, приглашения новичков.

За минувшие три месяца переходы совершили более сотни игроков. И тут жутко сложно не запутаться, ничего не упустить.

Надо указать, что финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли — и взявший его «Флорида Пантерс», и уступившей ему в решающей серии «Эдмонтон Ойлерс» — поменяли примерно четверть основы каждый. И тот факт, что среди ушедших не оказалось персонажей стержневых вроде Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» или Александра Баркова с Мэттью Ткачуком и Сергеем Бобровским из «Флориды», не то чтобы гарантия того, что все у финалистов более или менее по-прежнему. Как ни крути, на бумаге выглядят они немножко иначе — а лучше или хуже, поди разберись.

Надо указать, что перестройки — радикальные или не очень — состоялись еще в дюжине клубов, включая и милые российскому болельщику. У первого бомбардира минувшего чемпионата Никиты Кучерова и замечательного вратаря Андрея Василевского в партнерах по «Тампа-Бей Лайтнинг» больше нет ни соотечественника Михаила Сергачева, отправившегося в «Аризону» — тьфу, то есть, естественно, «Юту», поскольку «Аризона» успела переехать в Солт-Лейк-Сити, ни Стивена Стэмкоса, но вместо них появились такие неплохие хоккеисты, как Джейк Генцел и Райан Макдона. «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который только что казался плюнувшим на настоящее, обзавелся вдруг отрядом не то чтобы топовых, но вполне солидных бойцов во все линии из Пьер-Люка Дюбуа, Эндрю Манджипани, Джейкоба Чикрана и Логана Томпсона.

Надо обязательно отметить, что некоторые клубы явно обросли в результате этой бешеной деятельности перспективами, причем не отдаленными, а на самое ближайшее будущее.

Допустим, «Нэшвилл» раньше было невозможно представить в роли реального охотника за Кубком Стэнли, но сейчас-то, со Стивеном Стэмкосом, Джонатаном Маршессо, Брейди Шеем, он на него похож. Хотя аналитики ESPN, формируя свой свежий Power Rankings, рейтинг всех 32 клубов НХЛ, предпочли поставить на варианты, пусть и претерпевшие некоторые трансформации, но проверенные временем. Выше всех в нем «Эдмонтон» и «Флорида», дальше — тоже покореженный рыночным ажиотажем «Даллас Старс», проведший лето относительно спокойно «Нью-Йорк Рейнджерс» с приличной по весу «российской составляющей» из форварда Артемия Панарина и вратаря Игоря Шестеркина, стабильный «Колорадо Эвеланш», незадачливый «Торонто Мейпл Лифс», который наконец-то догадался как следует укрепить защиту. Набор в общем-то традиционный. Не хватает разве что «Каролина Харрикейнс» и «Вегас Голден Найтс», но они очутились в той категории команд, у которых потери чересчур явно перевешивают приобретения. Но каждый конкретный прогноз в любом случае сопровождается чередой оговорок, похожих на подстеленную заранее — под вероятный провал прогноза — соломку. Хоккейный ландшафт и в самом деле покрыт как никогда густым туманом.

И разгребая эти завалы информации, следует ведь еще держать в уме некоторые другие интригующие моменты, касающиеся сезона. А они жутко любопытные.

Борьба за звание дебютанта номер один обещает быть красивой. И рассказывая о ней, непременно отмечают Матвея Мичкова, наиболее яркого российского хоккейного вундеркинда последних лет, добравшегося до «Филадельфия Флайерс».

А как не отметить, если был так хорош в тренировочных играх? И борьба за звание бомбардира номер один представляется отличным аттракционом ввиду отсутствия бесспорного фаворита. А в фаворитском шорт-листе, возле Коннора Макдэвида и Нейтана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш», находится место и отечественным форвардам — тем же Никите Кучерову с Артемием Панариным, Кириллу Капризову из «Миннесота Уайлд».

Ну и, разумеется, Александру Овечкину с его погоней за званием снайпера номер один уже не конкретного сезона, а всех времен отведено в этом перечне видное место.

От его обладателя Уэйна Гретцки с его 894 шайбами Овечкина отделяет 41 гол. И много это или мало — вопрос жарких дискуссий. С одной стороны, недавно для Овечкина это был фактически рядовой — повод скорее для разочарования, чем для гордости — урожай в регулярном чемпионате. С другой — в том чемпионате, что предшествовал стартующему, с голами у него, тогда 38-летнего, было туго — забил 31. С третьей — нынче, похоже, его команда стала помощнее, а значит, поражать ворота лидеру, которому в сентябре исполнилось 39, по идее, будет проще. Словом, все как с турнирными раскладами — больше оговорок, чем уверенных предположений.

Алексей Доспехов