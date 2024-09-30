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В Екатеринбурге мурал с Александром Невским на улице 8 Марта переместят

Арт-объект с Александром Невским на ул. 8 Марта,13 в Екатеринбурге закрасят. Новый мурал с его образом появится около Александро-Невского собора в пер. Университетский, 11. Об этом сообщила команда фестиваля «Стенограффия» на своей странице «ВКонтакте».

Мурал с Александром Невским на ул. 8 марта

Мурал с Александром Невским на ул. 8 марта

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мурал с Александром Невским на ул. 8 марта

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Визуальный образ князя не отвечал контексту центра города. Поэтому гораздо лаконичнее и уместнее переосмысленное представление святого будет выглядеть в соответствующем ему пространстве,— рассказали в команде фестиваля.

Мурал около Александро-Невского собора будет выполнен в иконописном стиле. Над новым образом работает художник-монументалист Кирилл Ведерников.

Напомним, мурал с Александром Невским на ул. 8 Марта нарисовала компания «Граффити 24» в 2021 году.

Ранее в Екатеринбурге появился арт-объект фестиваля «Стенограффия» в виде фигур птиц, будто выполненных из фарфора. Мурал создал художник из Китая Кэ Юйчьжэнь, работающий под псевдонимом Nut.

Виталий Красиков

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