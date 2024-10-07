Полиция Казани обнаружила 8 нелегальных мигрантов среди работников двух вокзалов

Полицейские выявили 8 нелегальных мигрантов среди работников двух вокзалов в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Рейды на вокзалах и в служебном общежитии на территории Казани провели сотрудники МВД Татарстана с региональным УФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе рейдов обнаружили 8 мигрантов, у которых нет разрешения на трудовую деятельность в стране. Иностранных граждан доставили в отделение полиции. Установлено, что мигранты нарушили правила въезда в Россию. Они приехали в страну под видом туристов. В отношении иностранцев составили административные протоколы по ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Материалы направят в суд для решения вопроса о выдворении иностранных граждан.

Полиция занимается поиском юридических лиц, представители которых не проверили законность трудовой деятельности мигрантов. Работодателей привлекут к административной ответственности.

Диана Соловьёва