В МЧС разъяснили причины возникновения смога в Краснодаре

Вечером 6 октября пользователи социальных сетей сообщили о появлении смога в отдельных районах Краснодара. Согласно данным системы мониторинга Sensor Community, в районах рисосеяния был зафиксирован повышенный уровень содержания микрочастиц в воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как пояснили в МЧС Кубани, причиной задымления могло стать плановое выжигание растительности в станице Марьянской. В ведомстве уточнили, что подразделения контролировали процесс в целях обеспечения безопасности и недопущения распространения огня на близлежащие территории.

Нурий Бзасежев