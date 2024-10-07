Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В МЧС разъяснили причины возникновения смога в Краснодаре

Вечером 6 октября пользователи социальных сетей сообщили о появлении смога в отдельных районах Краснодара. Согласно данным системы мониторинга Sensor Community, в районах рисосеяния был зафиксирован повышенный уровень содержания микрочастиц в воздухе.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как пояснили в МЧС Кубани, причиной задымления могло стать плановое выжигание растительности в станице Марьянской. В ведомстве уточнили, что подразделения контролировали процесс в целях обеспечения безопасности и недопущения распространения огня на близлежащие территории.

Нурий Бзасежев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...