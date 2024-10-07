Краткий курс истории Партии любителей пива

Партия любителей пива (ПЛП) была основана в декабре 1993 года политтехнологом Константином Калачевым (генеральный секретарь) и юристом Дмитрием Шестаковым (председатель). На учредительном съезде были приняты устав и «Политико-питейно-закусочная декларация», в которой говорилось: «Мы уверены, что Родине будет хорошо тогда, когда у всех в России будет и выпить, и закусить». Основной лозунг был: «Не самая плохая партия! Отличная партия! Партия, отличная от всех!» 9 августа 1994 года ПЛП была зарегистрирована Минюстом РФ.

Своей целью партия объявила выражение интересов любителей пива «независимо от их расовой, национальной и религиозной принадлежности». В числе требований ПЛП были снижение налогов на производство пива и акцизов на его ввоз. В партии были образованы «фракции» «любителей светлого пива» и «любителей темного пива», «фракция непьющих», «фракция квасных патриотов» и другие.

На выборах в Госдуму в 1995 году ПЛП не прошла пятипроцентный барьер, набрав 0,62% (427 727 голосов). На выборах президента РФ в 1996 году ПЛП поддержала кандидатуру Бориса Ельцина. В 1998 году в Минюст РФ не были поданы документы о перерегистрации, партия была ликвидирована.

8 февраля 2024 года в своем Telegram-канале Константин Калачев заявил о желании возродить ПЛП. В апреле прошло заседание рабочей группы по воссозданию партии. 25 мая Минюст уведомили о начале работы оргкомитета партии.