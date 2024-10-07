19,4 процента составил рост денежной массы (агрегат М2) в годовом выражении в сентябре 2024 года, ее объем достиг 108,2 трлн руб., оценил Банк России. По сравнению с августом 2024 года темпы роста показателя ускорились на 1,5 процентного пункта. Основной вклад в ускорение прироста М2 обеспечили рублевые депозиты домохозяйств и организаций — из-за высоких процентных ставок: ежемесячный темп их увеличения в сентябре 2024 года составил 2,7%. Объем наличных денег в обращении (агрегат М0) за сентябрь не изменился, но в годовом сопоставлении продолжил сокращаться (–3,2% год к году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран