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Коммерсантъ FM
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Умер хирург, державший в руках сердце страны

Кардиохирург Ренат Акчурин стал известен далеко за пределами медицинского сообщества в 1996 году, возглавив бригаду медиков, сделавших успешную операцию аортокоронарного шунтирования президенту РФ Борису Ельцину.

Ренат Акчурин в 2015 году

Ренат Акчурин в 2015 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ренат Акчурин в 2015 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ренат Акчурин родился 2 апреля 1946 года в Андижане (Узбекская ССР). В 1971 году окончил Первый Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, в 1975-м — ординатуру по хирургии ВНИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР. Доктор медицинских наук, тема диссертации — «Реконструктивные операции беспалой кисти». С 1971 года работал участковым терапевтом, травматологом, хирургом. Участвовал в разработке первых в СССР операций по реплантации кисти, пересадке пальцев стопы на кисть. С 1984 года специализировался в области кардиохирургии. Прошел стажировку в клинике кардиохирурга Майкла Дебейки в Хьюстоне (США). В 1984 году стал руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии (ныне — Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ).

С 2009 по 2015 год Ренат Акчурин был заместителем директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса Евгения Чазова. С 2017 года работал заместителем гендиректора по хирургии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергея Бойцова. Был академиком РАН, президентом Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов. Внес большой вклад в развитие восстановительной микрохирургии сосудов, микрохирургии коронарных артерий, хирургического лечения ишемической болезни сердца, трансплантации сердца и других областей медицины. Автор и соавтор более 450 научных работ. Награжден среди прочего орденами Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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